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文總明若順利召開執委會 最快3月1日選新會長

2017-02-14

〔記者楊媛婷／台北報導〕政黨輪替後，中華文化總會會長選舉歷經各式風波，因執行委員會屢次流會，包含總統蔡英文在內的會員名單遲遲無法確定，導致會長難產。經歷三次流會後，代會長、富蘭克林證券總裁劉吉人將於明天再度召開執委會，若順利舉行，將再度審核會員資格。

蔡總統入會案受注目

中華文化總會目前執行委員除劉吉人外，還包含毛治國、江宜樺、邱正雄、張家祝、廖了以、薛香川、吳清基、施顏祥、尹啟銘、薛承泰、李述德、高朗等大批馬政府高官，以及馬英九北市長時的副手歐晉德等人，其他還有前立法院長王金平、前國民黨副主席林澄枝、前外貿協會董事長王志剛、中研院院士劉炯朗及張忠謀、徐旭東、郭台強等多名企業界人士。

去年十一月，王金平曾會同李成家、吳東進、林明成、陳哲芳、陳飛龍、許勝雄、曹興誠、當時仍在世的台泥董事長辜成允、黃茂雄、黃崇仁、蔡明忠等十二位工商界的執委，發表聲明支持文化總會順利完成改選，反對當時會長劉兆玄透過程序刻意卡住蔡政府接掌文總。

中華文化總會昨表示，將在十五日舉行執委會，再度針對會員資格審查，由劉吉人主持，但不方便透露會出席的執委名單。依照規定，須在確認會員名單過兩週後再舉行會員大會，並經由會員大會選出會長，若議程順利，最快舉行會長選舉的會議日期為三月一日。

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  • 中華文化總會大樓外觀。（資料照，記者陳奕全攝）

    中華文化總會大樓外觀。（資料照，記者陳奕全攝）

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相關關鍵字： 劉兆玄 文化總會 文總會長 蔡英文
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