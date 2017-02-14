文總明若再流會 內政部：將介入輔導
2017-02-14
馬家軍杯葛蔡總統入會
〔記者鍾麗華／台北報導〕文化總會交接，歹戲拖棚！文化總會長劉兆玄在去年十一月請辭後，總統府原規劃蔡英文總統去年底接下會長一職，但馬家軍為主的執委杯葛蔡總統入會案，導致至今仍無法順利交接，而原定的三個月改選期限下週二將屆，文總預計明天召開執委會，討論新會員入會案，若會議順利，蔡英文最快下月接任會長。但是執委會過去曾三度流會，明天能否順利開會仍待觀察。
執委會曾三度流會
內政部官員說，召開執委會依法須在七天前通知，後續召開的會員大會，則須在十五天前通知；對明天的執委會，內政部樂觀其成，但若出席人數不足流會，內政部會在限期改選的廿一日介入輔導，並依「人團法」撤換會長、執委與諮委職務等，若真走到如此，蔡總統接任會長的時間，恐再往後延一、兩個月。
政黨輪替後，文總人事受到關注，劉兆玄任期到去年十一月廿一日。但劉兆玄為首的「馬家軍」，卻透過操作執委會流會，技術性杯葛蔡總統入會案；後在輿論壓力下，劉兆玄宣布請辭，由副會長劉吉人代理會長。內政部也同意依據「人民團體選舉罷免辦法」，讓文總延後三個月改組。
劉兆玄辭職後，文總原訂去年十二月六日召開執委會，討論新會員入會案等，但又因出席人數不足，讓執委會第三度流會。明天將四度召開執委會，由於之前的爭議，多少影響了執委的出席意願，是否能順利開會，相關單位仍沒把握，但盼降低政治敏感性，讓會議單純化，以免橫生枝節。
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