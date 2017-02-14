國民黨魁連署起跑 5陣營衝刺3%門檻

2017-02-14

國民黨中央昨公布參選黨主席連署表格，參選人洪秀柱、吳敦義、郝龍斌、詹啟賢等陣營皆派人到中央黨部領取，參選人韓國瑜更親自到場領取。黨中央同時定調，黨員名冊涉及個資，須正式領表參選四月五日後才能提供，意味各陣營將有近二個月無名冊連署期，掌握黨員人脈成為關鍵。依規定參選黨主席須獲三％黨員數連署，以有投票權黨員數四十萬人估計，有效連署門檻最少一萬二千人。

（圖：記者簡榮豐，文：記者林良昇）