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國民黨魁連署起跑 5陣營衝刺3%門檻

2017-02-14

國民黨中央昨公布參選黨主席連署表格，參選人洪秀柱、吳敦義、郝龍斌、詹啟賢等陣營皆派人到中央黨部領取，參選人韓國瑜更親自到場領取。黨中央同時定調，黨員名冊涉及個資，須正式領表參選四月五日後才能提供，意味各陣營將有近二個月無名冊連署期，掌握黨員人脈成為關鍵。依規定參選黨主席須獲三％黨員數連署，以有投票權黨員數四十萬人估計，有效連署門檻最少一萬二千人。

（圖：記者簡榮豐，文：記者林良昇）

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  • 國民黨主席參選人韓國瑜昨親自赴中央黨部領取黨主席選舉連署表格。（記者簡榮豐攝）

    國民黨主席參選人韓國瑜昨親自赴中央黨部領取黨主席選舉連署表格。（記者簡榮豐攝）

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