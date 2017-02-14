郝強合體 胡志強出任郝營主委

2017-02-14

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨選戰白熱化，國民黨主席參選人郝龍斌競選辦公室將成立，寄送到黨員的邀請函上，國民黨副主席胡志強列名郝龍斌競選辦公室主委，同樣列名競選辦公室主委的還有前國民黨黃復興黨部主委王文燮，直指黃復興選票，被視為衝擊現任黨主席洪秀柱選情。由於吳敦義宣布參選記者會當天，王文燮曾出席，外界並傳聞王替吳陣營操盤黃復興的選票，如今王加入郝陣營對吳也有衝擊。

前黃復興黨部主委王文燮 同列主委

由胡志強擔任總會長的退休軍公教聯合總會日前連署要求洪秀柱「優雅轉身」，要洪秀柱退選，黨內協調出主席人選，胡志強則稱那是各會長的意見，他沒有如此想法；但胡志強現在加入郝陣營，引起外界揣測。

郝龍斌辦公室發言人游淑慧證實，郝和胡關係很好，郝龍斌宣布參選前，就和胡志強頻繁交換意見，胡也跟郝說，參選時他可以幫忙。胡志強也將出席下週一的競選辦公室成立大會。

挺郝軍系明成立後援會 恐衝擊洪選情

此外，支持郝龍斌的軍方、黃復興系統將在明日成立中興後援會，表態支持郝龍斌，據了解，是王文燮在背後操刀，直指國民黨最大票倉黃復興黨部。

詹啟賢和郝龍斌直接上陣參選，加上胡志強擔任郝龍斌競選辦公室主委，國民黨五位副主席中，僅剩下陳鎮湘和林政則未明確表態。

詹啟賢昨接受網路節目專訪時則談到，對於黨內所謂黃復興、本土派的分別，他不掉入這種思維，因為那是國民黨過去的情況，國民黨最大的價值是多元和包容，黨主席選舉選後最重要的是整合國民黨，「我有這樣的條件」。他沒有包袱、沒有恩怨、沒舊思維、有新看法，不同陣營裡面，也有很多跟他有相當來往的朋友，「我是第三個選擇」，「希望在每個角落都有我的票」。