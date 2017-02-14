黑道入黨案 國民黨24中常委明提案查洩密

2017-02-14

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉選情激烈之際，發生「殺警案」主嫌萬少丞申請入黨及人頭黨員風波，重創國民黨形象，更引爆入黨申請書洩密疑雲。黨中央雖滅火稱不會懲處介紹人，黨主席洪秀柱也下令嚴查洩密，但風波仍持續延燒，廿四位中常委提案明天將在中常會要求成立真相調查處理小組，更質疑是否為黨中央或台北市黨部故意洩漏，惡意栽贓炒作。

質疑黨中央惡意栽贓炒作

由於介紹萬少丞入黨的是北市議員葉林傳的助理，而葉早公開表態挺吳，因此衝擊吳敦義選情。吳競選辦公室發言人林火旺昨接受廣播專訪直言，國民黨中央應要為此負責，為何讓黑道順利通過申請，傷害國民黨形象，更諷「若黨中央為勝選不擇手段，相當可悲」。

國民黨姚江臨、黃昭順、廖國棟等廿四名中常委則將於中常會提案，他們指出，應對萬少丞等入黨申請書故意外洩造成嚴重事端案，成立真相調查處理小組，由推派的五至七位中常委和專職工作人員組成，一週內完成調查報告並公布，若發現有違黨紀，將嚴懲失職人員及其主管，並向無故被陷害之參選人公開鄭重道歉。

提案說明甚至指出，萬少丞等入黨申請書被黨部故意扭曲、外洩事件重傷國民黨聲譽，並企圖對特定黨主席參選人造成嚴重傷害而受輿論抨擊。

中常委更質疑，台北市黨部於一月十六日即完成收件，為何查核到不宜入黨人士不直接退件，而仍呈報到黨中央？更質疑中央黨部或台北市黨部壓到二月五日，見有機可乘才故意洩漏，明顯是惡意栽贓、炒作，也讓外界認為中央黨部或台北市黨部辦理選務不公不義。

文傳會：尊重中常委提案

國民黨文傳會副主委胡文琦表示，萬少丞申請入黨案是台北市黨部主動發現，萬男實際上並未入黨，其入黨申請書也從未到過中央黨部，尊重中常委的提案。