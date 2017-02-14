國防部：今年5月仍有實兵操演

2017-02-14

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方官員日前透露，為配合國防部將提出新的軍事戰略，今年度漢光演習將只做兵棋推演，而不做實兵操演。國防部昨說明，將配合於三月份公布的國軍「軍事戰略」，已規劃在五月底前實施實兵操演。

不過，國防部並未表明，上述實兵操演，是純粹因應新戰略而進行的實兵操演，還是納入漢光演習的實兵操演，或原本年度計畫內的聯興及聯勇系列操演。

國防部昨發布新聞稿指出，今年漢光三十三號演習依「先電腦兵推、再實兵演練」流程不變，將配合於三月份公布的國軍「軍事戰略」，已在縝密規劃五月底前實施實兵操演，以驗證國軍防衛作戰方策。