服役4至10年 享就學就業服務
2017-02-14
〔記者羅添斌／台北報導〕為提升募兵制成效，退輔會昨宣布擴大對第二類退除役官兵資格認定年限，只要是民國七十九年之後退伍，服役四年以上、十年以下的志願役官兵，都會納入服務對象，可依服役年限的多寡，享有六至十六年的就學及就業服務，預計將有六萬餘人受惠。
此外，被納為第二類退除役官兵者，依據退輔會規定，若是「無職身分」，在前往退輔會所屬榮民醫院就診就醫時，還可享有免掛號費的優惠。
退輔會官員指出，這項措施是參考美國的「大兵法案」，擴大對志願役退伍軍人的優惠及服務政策。美方統計，在資格放寬後的第一年，募兵成效就增加達十％左右。
提升募兵制成效 美國經驗首年增一成
退輔會指出，具有榮民資格者是指服役滿十年以上的志願役官兵，而服役四年以上、十年以下者，政府已於去年起實施並納為服務對象，但因並非榮民，因此是以「第二類退除役官兵」命名。
官員指出，對「第二類退除役官兵」的服務是從去年開始，符合資格的對象約有五萬餘人，但登記接受就學就業服務的僅有一千六百餘人；退輔會昨宣布放寬資格後，預估將新增六萬餘人受惠，總計第二類退除役官兵人數為十一萬餘人，預計今年會有一萬三千餘人登記接受就學就業服務，較去年增加達七．一八倍。
由於服務對象增多，退輔會官員表示，已擴大職訓能量，有效提升訓後的就業率，短期內將依產業用人需求，導入優質訓練機構能量調整增開專班七十七班；中期以擴充訓練中心軟硬體設備，提升訓練能量，增加就業成效。
就學服務方面，退輔會表示，提供大專院校獎助，由每學期二至四萬元增到三至五萬元，以激勵就學，洽談開辦學用合一專班，同時滿足專業、學業及就業需求。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 司改國是會議名單疑流出 法務部：僅8成是對的
- 賴清德本要接國安會？傳因一句「朱立倫模式」破局
- 馬英九洩密案 黃帝穎告發黃世銘做偽證
- 文總明若順利召開執委會 最快3月1日選新會長
- 司改國是會議 不談廢死不談赦扁
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 國道翻車32死12傷 最新受傷名單一覽表
- 國道5號32死意外 12名獲救者大多坐車內左側
- 中國今年首例H7N9病危 韓日H5N6無禽傳人案例
- 台灣50終曲 《黃金年代》週五開幕
- 北市14場所不准餵野禽 不聽勸可重罰6000元
- 中華電信傳工程弊案 包商涉賄造假遭約談
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Pension reform likely to dominate legislative session
- 唐肇廷「轉性」 改走豪邁路線
- 國5接國3匝道 賞櫻團翻車32死
- 未來媳婦搭上賞櫻團死亡遊覽車 準公公悲痛
- 遊覽車行車記錄器顯跡象 疑超速20公里肇禍
- 遊覽車翻覆 仁愛醫院一人生命跡象穩定
- 恐怖情人條款上路1年 新北受理225案
- 農漁會選舉 橋檢獲8賄選情資
- 地震預警？ 善化苓興宮主神托夢「外宿」
- 中南部 今天日夜溫差逾10度
- 冷血凶手 拿捐血證明妄想減刑
- 朱壽騫學小檔案
- 大OPPO明起預購 贈配件金誘人
- 今年情人節 花價便宜兩成
- 聯邦盃不敵俄女 拚世界二組保級
- 國姓雙雄對決總幹事 「外鄉人」說惹議
- 〈紐約性愛檔案〉C罩杯癡迷男
- 國5遊覽車翻覆家屬趕往二殯 家屬：跑5間醫院找不到人
- 愛上說故事 萬里圖館夫妻檔講了10年
- 社民黨拿下新總統 聲勢直逼梅克爾
- 副縣長人選 一波三折
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Kaohsiung mayor denies top office bid
- 馮健庭、林承飛 猿新二、游速配
- 老人日照中心 彰縣2鄉場地碰壁
- 台師大翡洛嘉鋼琴藝術節 搭建國際交流平台
- 李科永圖書館復工 反建者抗議
- 自保之道 遠離鳥禽、蛋煮熟
- 買花送情人 洋桔梗價格親民
- 謝依旻「棋」開勝日 獲頒台灣之光
- 加總理訪川普 盼促進兩國經貿關係
- 全押中國吃癟 關貿集品網收攤
- 溫嵐遇恐怖求愛 頻接無聲電話
- （嘉義）鹿中竹小公辦民營 張花冠：地方不要就不做
- 羅馬尼亞 示威之光
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：服役4至10年 享就學就業服務
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分