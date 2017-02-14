服役4至10年 享就學就業服務

2017-02-14

〔記者羅添斌／台北報導〕為提升募兵制成效，退輔會昨宣布擴大對第二類退除役官兵資格認定年限，只要是民國七十九年之後退伍，服役四年以上、十年以下的志願役官兵，都會納入服務對象，可依服役年限的多寡，享有六至十六年的就學及就業服務，預計將有六萬餘人受惠。

此外，被納為第二類退除役官兵者，依據退輔會規定，若是「無職身分」，在前往退輔會所屬榮民醫院就診就醫時，還可享有免掛號費的優惠。

退輔會官員指出，這項措施是參考美國的「大兵法案」，擴大對志願役退伍軍人的優惠及服務政策。美方統計，在資格放寬後的第一年，募兵成效就增加達十％左右。

提升募兵制成效 美國經驗首年增一成

退輔會指出，具有榮民資格者是指服役滿十年以上的志願役官兵，而服役四年以上、十年以下者，政府已於去年起實施並納為服務對象，但因並非榮民，因此是以「第二類退除役官兵」命名。

官員指出，對「第二類退除役官兵」的服務是從去年開始，符合資格的對象約有五萬餘人，但登記接受就學就業服務的僅有一千六百餘人；退輔會昨宣布放寬資格後，預估將新增六萬餘人受惠，總計第二類退除役官兵人數為十一萬餘人，預計今年會有一萬三千餘人登記接受就學就業服務，較去年增加達七．一八倍。

由於服務對象增多，退輔會官員表示，已擴大職訓能量，有效提升訓後的就業率，短期內將依產業用人需求，導入優質訓練機構能量調整增開專班七十七班；中期以擴充訓練中心軟硬體設備，提升訓練能量，增加就業成效。

就學服務方面，退輔會表示，提供大專院校獎助，由每學期二至四萬元增到三至五萬元，以激勵就學，洽談開辦學用合一專班，同時滿足專業、學業及就業需求。