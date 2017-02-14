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曾說「九二共識」可替代…中國社科院台研所長 周志懷退休

2017-02-14

〔記者林良昇／綜合報導〕據北京方面消息傳出，中國官方涉台智庫、中國社會科學院台灣研究所所長周志懷退休，由中國現代國際關係研究院副院長楊明杰接任，楊明杰是國際關係學者，非涉台學術領域出身。

相關傳聞指出，周志懷自去年五二○後就傳出將退休，一度被認為是他對蔡英文總統五二○就職演說有關兩岸政策的評論「調子錯誤」，但未獲證實；北京方面昨傳出，周志懷退休，由楊明杰接任。

周志懷也曾在智庫學術論壇時表示，「九二共識」的文字表述具可替代性，但核心要素仍為「大陸與台灣同屬一個國家的內涵」。

楊明杰是北京大學國際關係學院博士，曾任哈佛大學費正清研究中心訪問學者及日本世界和平研究所研究員，後任職中國現代國際關係研究院，非涉台學術領域出身，專長為國際關係。

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  • 中國官方涉台智庫、中國社會科學院台灣研究所所長周志懷傳出退休。（中央社資料照）

    中國官方涉台智庫、中國社會科學院台灣研究所所長周志懷傳出退休。（中央社資料照）

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