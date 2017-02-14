「還要再觀察」 熱比婭暫緩訪台

2017-02-14

台聯昨赴日遊說未成 「原因不便透露」

〔記者楊淳卉、林良昇／台北報導〕台聯邀請維吾爾人權領袖、「世界維吾爾代表大會」主席熱比婭‧卡德爾訪台一事確定告吹。台聯主席劉一德與組織部主任張兆林昨特赴日本東京，與正在日本訪問的熱比婭見面，但熱比婭當面向兩人表示，訪台一事「還要再觀察」。確定近期不會訪台。

陸委會表示，對於境外人士申請來台從事相關交流活動，政府已有相關申請規定與處理機制，將會考量情勢發展及主客觀整體因素，並秉持國家利益妥善審慎評估處理。

台聯一月下旬召開記者會，宣布熱比婭已接受台聯邀請，預計三月底來台訪問；熱比婭並透過影片表示，台灣、東突厥、圖博與南蒙古是「命運共同體」，應互相幫助、一起努力，盼台灣政府能促成她訪台願望。陸委會當時即表示，將考量情勢發展與主客觀因素，秉持國家利益「妥慎評估」此案。

不過，熱比婭十一日在東京與世維會邀請赴日的台灣「維吾爾之友會」理事長林保華見面時，重申訪問台灣的意願，但也強調「不想添增蔡英文政府的麻煩」。

熱比婭說，她一直都很關心台灣的命運，也非常支持蔡英文總統，如果去台灣訪問不會造成台灣的損失，她是很高興去的。

張兆林昨晚受訪則表示，熱比婭當面向台聯提出幾項無法訪台的理由，但他不便透露，台聯已盡最大努力說服邀請；他強調，台聯未來會持續邀請熱比婭來台，也會盡全力排除熱比婭所考慮的因素。