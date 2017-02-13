黨魁選舉連署今起跑 郝質疑沒有黨員聯繫方式
2017-02-13
〔記者林良昇、呂伊萱／台北報導〕國民黨主席選舉今展開黨員連署活動，參選人須獲三％黨員連署，黨主席參選人郝龍斌質疑，有連署表格、沒有黨員聯繫方式，很難展開連署，黨中央應提供連署格式與名冊。若涉及個資或參選人不確定的問題，建議提前繳交保證金、領取名冊，或者只提供電話清單，暫不提供姓名與地址。
洪：保障個資 循例不提供電話
國民黨主席洪秀柱受訪時回應表示，因保障個資歷來都不會公布電話，黨員名冊循例提供名字及住址；洪也說，她知道大家在意的是「有黨權的」黨員名冊，但有很多新入黨的都還在審核，目前正在整理中。
至於郝龍斌拋出黨主席選舉納入民調機制，洪秀柱重申，本次選舉不可能實施，另一位參選人吳敦義也說，這是封閉性選舉，如真要民調，依照黨員名冊就可以了，若要「排綠」，有心灌票的「綠」會說他是「藍」的，又混成一團，也比較不保險。郝龍斌則強調，不太理解為什麼要聞民調色變。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 拒給越南邊檢小費 中國男被打斷4根肋骨
- 寒流減弱日夜溫差大 16縣市低溫特報
- 爭取台塑赴美投資 德州招待王文淵吃喝玩樂
- 川普移民禁令 扼殺矽谷創新
- 太冷躲隧道 街友慘遭自強號撞死
- 街友防寒 人安送保暖衣物
- 登釘刀梯祈福 神明乩身「步步驚心」
- 合約期限談不攏 金山溫泉旅館案流標
- 戰略將調整 今年漢光只兵推不實兵
- 軟體出Bug揭外遇 法男怒告Uber求償14億
- 《瘋狂假面》22歲女星閃退 驚爆出家為神而活
- 北韓射飛彈 川普：美國100％挺日本
- 股市聞人賈文中闖房市 5.5億掃11戶
- 子閎挺晨翔退團 偉晉想到這件事鼻酸
- 市定古蹟興濟宮 古禮啟動修復
- 蚵價飆一斤240元 部分店家停賣蚵仔麵線
- 宋米秦脫團首會粉絲 肚皮沒動靜老公進補
- 《高雄國際馬拉松》不畏空污寒流 高全馬5人破大會
- 自由共和國》王嘉緯、林玉芳／防制金融犯罪需更積極的作為
- 女大生援交被拍裸照 慘淪性奴
- 〈熱門族群〉報價驚驚漲 塑化股首季財報靚
- 神偷竊古籍天體運行論
- 4天2度大當機 NCC要查中華電
- 鴨鵝不分、禽農隱匿／H5N6疫情失控 學者轟防疫慢半拍
- 《中英對照讀新聞》Love, sex and passion - in all their forms - have inspired a new sale collection at Sotheby’s in London. 愛、性與激情—以其所有形式—激發倫敦蘇富比新拍賣
- 哈金銳筆 剖析中國錢權掌控媒體
- （北市）萬大線5度動土 柯第2次參加
- 瘋狂駕駛「大開殺戒」2警負傷 警開20槍制伏
- 愛河燈區伴大港花火秀 吸客359萬人次
- 舒跑哥抵花 台11線跑友相挺
- 不得不防 投資客2不肖手法
- 老樹長歪到鄰家 地價稅補助縮水
- 【閱讀小說】3之2 方清純／守鰥
- 424刺殺蔣經國案
- 崔舜華／口信
- 振永帶旺「B1A4」 3.25登台開唱
- 核心政策不保 恐衝擊宜蘭選情
- 猿小將hold不住 被羅德打爆
- 品冠同框池錫辰 網揪冠佑參一咖
- 伊東勤讚賞 邀劉時豪秋訓
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：黨魁選舉連署今起跑 郝質疑沒有黨員聯繫方式
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分