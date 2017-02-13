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黨魁選舉連署今起跑 郝質疑沒有黨員聯繫方式

2017-02-13

〔記者林良昇、呂伊萱／台北報導〕國民黨主席選舉今展開黨員連署活動，參選人須獲三％黨員連署，黨主席參選人郝龍斌質疑，有連署表格、沒有黨員聯繫方式，很難展開連署，黨中央應提供連署格式與名冊。若涉及個資或參選人不確定的問題，建議提前繳交保證金、領取名冊，或者只提供電話清單，暫不提供姓名與地址。

洪：保障個資 循例不提供電話

國民黨主席洪秀柱受訪時回應表示，因保障個資歷來都不會公布電話，黨員名冊循例提供名字及住址；洪也說，她知道大家在意的是「有黨權的」黨員名冊，但有很多新入黨的都還在審核，目前正在整理中。

至於郝龍斌拋出黨主席選舉納入民調機制，洪秀柱重申，本次選舉不可能實施，另一位參選人吳敦義也說，這是封閉性選舉，如真要民調，依照黨員名冊就可以了，若要「排綠」，有心灌票的「綠」會說他是「藍」的，又混成一團，也比較不保險。郝龍斌則強調，不太理解為什麼要聞民調色變。

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  • 國民黨主席選舉今展開黨員連署活動，黨主席參選人郝龍斌質疑，有連署表格、卻沒有黨員聯繫方式。（記者朱沛雄攝）

    國民黨主席選舉今展開黨員連署活動，黨主席參選人郝龍斌質疑，有連署表格、卻沒有黨員聯繫方式。（記者朱沛雄攝）

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相關關鍵字： 人頭黨員 國民黨主席選舉 洪秀柱 郝龍斌 黨員連署
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