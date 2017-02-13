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搶黃復興票 郝吳柱同場較勁

2017-02-13

〔記者林良昇、邱奕統／綜合報導〕深藍色彩濃厚的新同盟會昨舉行新春團拜活動，為爭搶黃復興系統的選票，國民黨主席參選人郝龍斌、洪秀柱、吳敦義同場較勁、各自爭取支持，三人見面時則微笑握手合影寒暄，在一團和氣下充滿濃濃「煙硝味」。

根據國民黨二月十日公布的資料顯示，目前具投票權的黨員總數為三十二萬四千六百二十一人，其中，黃復興黨部可投票黨員多達八萬零五百零六人，約占全體可投票黨員的四分之一。加上黃復興黨員投票率較高，使得黃復興票源成為各參選人兵家必爭之地。

由退役上將許歷農為首，被視為黃復興、深藍色彩濃厚的新同盟會舉行新春團拜，「郝、吳、洪」三人都到場爭取支持。

郝：2018沒拿下雙北 就辭黨主席

郝龍斌在致詞時積極拜票，強調國民黨要重返執政，不能光靠民進黨聲望下落，他承諾，若他當選黨主席，二○一八年地方首長選舉若沒拿下台北市、保住新北市，他就辭黨主席以示負責。

洪：黨艱困時刻 多人參選是好事

洪秀柱則說，過去歷屆黨主席選舉都在一團和氣下推出一個當然人選，現在這麼多人願意在國民黨艱困的時刻擔重擔絕對是好事，應該以辦喜事的心情看待，希望各陣營都能參與選務規劃，在公平舞台上進行君子之爭，不論支持誰，都不要各擁其主互相攻訐。

吳：選對領頭羊 才能重返執政

吳敦義致詞時再度大談過去從政經歷，並強調「只要選對人」，做正確的目標與政策，「選對領頭羊，包括黨主席在內」，國民黨就有重新恢復執政的可能。

此外，黨主席參選人詹啟賢昨到桃園市龜山區參加靖惠侯詹氏祖廟建祠一百九十五週年祭祖活動，他表示，除參選國民黨主席外，二○二○年也將角逐總統選舉。詹還向黨中央喊話，指黨中央應對主席選舉連署做一個明確的宣示，好讓大家遵守。

第6位黨魁參選人？潘維剛：本週會決定

有意投入國民黨主席選舉的前立委潘維剛昨受訪時說，她決定後會對外正式通知，還沒那麼快，但應是這禮拜會有結果。

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  • 深藍色彩的新同盟會昨新春團拜，國民黨主席參選人洪秀柱、吳敦義（右）同場較勁。（記者朱沛雄攝）

    深藍色彩的新同盟會昨新春團拜，國民黨主席參選人洪秀柱、吳敦義（右）同場較勁。（記者朱沛雄攝）

  • 國民黨主席參選人詹啟賢（中）昨到桃園龜山靖惠侯詹氏祖廟參拜，尋求鄉親支持。（記者邱奕統攝）

    國民黨主席參選人詹啟賢（中）昨到桃園龜山靖惠侯詹氏祖廟參拜，尋求鄉親支持。（記者邱奕統攝）

  • 深藍色彩的新同盟會昨新春團拜，國民黨主席參選人郝龍斌（左）、洪秀柱同場較勁。（記者朱沛雄攝）

    深藍色彩的新同盟會昨新春團拜，國民黨主席參選人郝龍斌（左）、洪秀柱同場較勁。（記者朱沛雄攝）

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相關關鍵字： 吳敦義 國民黨主席選舉 洪秀柱 潘維剛 詹啟賢 郝龍斌 黃復興系統
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