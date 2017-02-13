黨產會：遺憾馬前總統輕忽轉型正義價值
2017-02-13
馬說還在搞東德南非的轉型正義是時代錯誤
〔記者林良昇、鍾麗華、楊淳卉／台北報導〕前總統馬英九昨出席新同盟會新春團拜活動致詞時，批評黨產會違法違憲，且國際社會已肯定中華民國是民主國家，若「還在搞這種東德、南非的轉型正義」，非常不正確，「是時代錯誤」，不應該發生。
府：馬只停留在設紀念碑紀念日
對此，總統府發言人黃重諺表示，「轉型正義」如此嚴肅的民主鞏固與實踐公平正義的國家議程，對馬前總統來說，只停留在設立紀念碑和紀念日；這次的政黨輪替已經告訴我們，那個對民主、對轉型正義只有粗淺認知的年代已經過去。黨產會發言人施錦芳表示，很遺憾看到前任元首如此輕忽轉型正義的價值。
民進黨立委王定宇說，台灣到這個世紀還在處理轉型正義問題，就是因為有馬英九這樣的人阻擋真相的追求，因為擋太久，所以慢了幾十年；他也諷刺，馬應多反省自己抗拒正義的自私，若繼續讓馬散播謬論不去反駁，就與縱容邪教沒有差別。
馬英九說，黨產會禁止國民黨兌現台銀本票，國民黨向法院聲請停止執行處分，連四次都獲得台北高等行政法院同意，黨產會停止支付命令不能執行。馬強調，黨產會說是推動轉型正義，大家都贊成，但方法要對，不能用違憲的方法。
馬表示，國際間的所謂轉型正義，如西德在戰後去納粹化，是因為納粹造了非常多的孽，東德併入西德後也推動轉型正義；南非施行民主化後，也追究當時的種族隔離政策，「這很正常」。
馬認為，在台灣，二二八事件和白色恐怖的轉型正義應該做，但都已做了，也分別立法處理，包括政府首長、總統認錯、道歉、建碑、訂國定紀念日、平反、恢復名譽等，就算還有黨產需要轉型正義，但正常做法是讓司法機關處理，不需要訂一個有違憲之虞的法律。
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