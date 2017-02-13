黨產會：國民黨像丐幫 死守不當財產

2017-02-13

法院裁定停凍國民黨帳戶 黨產會將抗告

〔記者楊淳卉、呂伊萱／台北報導〕針對台北高等行政法院裁定停止執行國民黨帳戶及支票凍結案，行政院不當黨產處理委員會決定在本週提起抗告。黨產會發言人施錦芳昨表示，黨產會認為政黨不當取得的財產，不在憲法所保障的政黨財務自主性的範圍內，故提起抗告；她強調，黨產會做為獨立的行政機關，乃依法行政，司法權限不能踰越。

施錦芳批，國民黨做為百年政黨，在黨國體制下使用了許多國家資源，到了民主時代還不思改進，死守這些財產，「難道國民黨是丐幫嗎？」如果國民黨過去能正視轉型正義是必走之路，何必現在面對這些情形。

黨產會：政黨不當取得財產 不受憲法保障

對於法官的裁定結果，黨產會委員認為，法官的裁定明顯是政治考量大於法律考量，若法官認為有違憲問題，應作違憲審查，而非以個人意見提出。該委員也指出，國民黨截至去年八月止支出皆大於收入，從未舉證哪一筆是合法收入，黨產會基於推定為不當財產所做的保全處分，依法自屬有據，他呼籲最高行政法院，應向全民宣示司法要維護的是人民的正義，而非一黨一私之利。

施錦芳表示，法官裁定認為國民黨遭凍結的財產須由黨產會同意才可動用，已經違背憲法保障的政黨結社自由，但黨產會認為，憲法應是保障符合「實質法治國原則」下的結社自由及財務自主性，若是在不民主的情況下、以不符合實質法治國原則的手段所獲得的財產，自然不在憲法所保障的範圍內。

施錦芳也質疑，若連政黨以不民主、不正當的方式取得的財產，都可不問緣由、不顧其來源，全都盲目地一併納入「政黨財務自主性」的保障底下，還有什麼可能可以推進轉型正義、去創造政黨公平競爭的環境？

洪秀柱：我像丐幫幫主 到處要錢

國民黨主席洪秀柱昨出席高棉歸僑餐會，致詞時大吐苦水說，國民黨和以往「家大業大」不一樣了，現遭到政府鋪天蓋地追殺，陷入財務困境，因此她必須海內外奔波籌募款項；她更半開玩笑地說：「我現在好像丐幫幫主一樣，到處要錢。」

洪指出，以前外面拚命講國民黨是全世界最有錢的政黨，但「有錢」有用嗎？國民黨仍然失去政權。她認為，比錢更重要的是「找回人心」，國民黨才有再起的希望。