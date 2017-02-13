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備戰議員選舉 時力成立選對小組

2017-02-13

〔記者楊淳卉／台北報導〕備戰二○一八年議員選舉並重整黨務系統，時代力量核心成員昨召開決策委員會，會中決議，主責黨內議員提名作業的「選對小組」召集人，將由創黨發起人之一、國安會諮委林峯正的哥哥林郁容出任，林郁容同時也將出任中央黨部組織部主任，角色吃重。

時力選對小組成員包括時力立委林昶佐、徐永明、秘書長陳惠敏、黨主席團成員林世煜、林郁容等五人，據悉最快在明年初公布議員選舉人選。

時力表示，會議討論重點包含盤點黨的未來發展，以及討論二○一八選舉，時力將積極尋覓代表參選的候選人。會中也決議，前時力智庫執行長馮光遠退黨後，智庫執行長由林世煜接任。

時力並表示將籌備桃園及嘉義黨部，由決策委員曾威凱及柯一正協助；此外，中央黨部近日正式搬遷後，決策委員會（黨政會議）會固定召開。

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  • 林郁容（右五）將出任時力選對小組召集人。（時代力量提供）

    林郁容（右五）將出任時力選對小組召集人。（時代力量提供）

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