農漁會選舉染黑金 13區列高風險 全台307人列被告
〔記者姚岳宏、楊國文、蔡宗勳、陳燦坤、林國賢／綜合報導〕全台農、漁會改選將於十九日投票，根據警方情蒐資料，將全台分成三等級風險區，其中列為賄選、暴力高風險區的有十三區，警方已在這十三區受理賄選及暴力檢舉案卅三件，將其中十八件報請檢方指揮偵辦中；至於全國檢察機關，迄昨已分案一百件，將三○七人列為被告追查。
警政署配合各地高分檢召開「一○六年農、漁會選舉查察分區座談會」，宣示查賄制暴決心，並將風險區分為三個等級，發生賄選暴力案件高度風險地區列為紅燈、中度風險為黃燈、選情平穩者為綠燈，評估目前列為紅燈風險有十三區、黃燈四十五區。
排除辦案阻力 中央警力介入
警政署指出，各地警察機關接獲疑似賄選及暴力情資，迄昨農會部分有廿八件，報請檢方指揮十五件；漁會部分五件，報請指揮偵辦三件。署長陳國恩已責由刑事局長劉柏良，前往有具體情資的地區做個案指導，統合中央與地方警力共組專案小組，破除選舉案件「在地化」阻礙。
警政署長陳國恩昨並走訪雲、嘉兩縣，召開查察賄選防制暴力會議，宣示警方全力配合檢察機關執法的決心，嚴正呼籲候選人不要心存僥倖。他並要求所屬，除嚴密查察偵辦賄選及暴力介入外，也要加強候選人的人身安全維護。
陳國恩昨先到雲林縣，在北港警分局召集全縣六個分局及刑警大隊聽取簡報查賄現況，與會人員提及西螺鎮農會曾傳出暴力介入選舉，目前列入重點查察區，出現競爭的土庫鎮、東勢鄉、北港鎮及古坑鄉警方也高度關注。
接著到嘉義縣，陳國恩是嘉縣六腳鄉子弟，這次六腳鄉農會選舉兩派人馬壁壘分明、賄聲賄影，返鄉主持這個會議，具遏止不法介入、維護乾淨選風的宣示作用。據了解，嘉義區漁會及阿里山、六腳兩鄉農會選舉被警方列為重點區域。
另一方面，法務部長邱太三日前表示，依最高檢察署統計，各地檢署分案偵辦今年農、漁會賄選等案件，農會有八十三件、二四一名被告，漁會有十七件、六十六名被告。邱除了宣示查賄決心外，同時指示檢警調加強反賄選宣導。
檢方表示，只要查到有賄選的法定羈押原因及必要，檢方將聲請法院羈押涉案被告。
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