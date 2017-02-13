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11處榮家 開放民眾自費安養

2017-02-13

〔記者羅添斌／台北報導〕為擴大政府資源共享政策及呼應民眾需求，退輔會昨天宣佈，自本月十五日起，開放十一所榮民之家的餘裕床位，提供六十五歲以上民眾安養、養護及失智照顧的機構住宿式服務。

至於一般民眾入住收費標準，退輔會表示，在安養方面（日常生活能自理者），每人每月含伙食費為一萬兩千元。養護方面（生活自理能力缺損，需他人照顧，或需鼻胃管及導尿護理服務者），含伙食費為每人每月兩萬兩千元。失智方面（醫師診斷為失智症中度以上，且生活可以自理），含伙食費是每人每月三萬兩千元。

退輔會在全國有十六處榮家，扣除占床率逾九成的榮家，此次將開放台北、新竹、雲林、白河、佳里、台南、岡山、花蓮、馬蘭、八德、中彰等十一所榮家的餘裕床位，供一般老人申請入住；這些榮家均通過衛福部「高齡友善健康照護機構認證」，民眾如有入住及參訪需求，可逕洽各榮家輔導組詢問。

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