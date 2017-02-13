捐助公務人員協會1萬元 林三貴︰例行捐款 無針對性
2017-02-13
〔記者吳柏緯、邱燕玲、鍾麗華／台北報導〕退休軍公教團體不滿年金改革，揚言發動年金改革的司法訴訟。勞動部常務次長林三貴日前捐助一萬元給全國公務人員協會，引發關注。針對傳聞捐款是要協助該協員打年金官司的「訴訟費」，林昨澄清稱，這筆一萬元是第二次的例行性捐款，去年也曾以個人名義捐一萬兩千元。他並強調，這筆錢不是捐給特定人或為特別目的，捐款後也不會過問協會如何使用，但相信他們會妥善運用。
對此，民進黨立委李俊俋表示，公務員參加活動或捐款是其權益，但政府現正推動年金改革，林三貴身為勞動部次長在此時捐款給鼓動反對年金改革的單位，合不合適值得討論；且林次長有無了解、配合政府的年金改革政策，這樣的行為會不會起帶頭作用，也值得討論。
全國公務人員協會理事長李來希日前表示，未來年改法案出爐後會遊說立委提釋憲，並號召四十多萬退休軍公教人員個別提起訴訟。他並透露，日前勞動部常次林三貴親自到辦公室拜訪，並交付一筆一萬元的捐款，讓他非常感動。
勞動部作為年金改革的相關部會，林三貴指出永續發展是社會共識，改革過程難免會有不同意見，應包容多元聲音，但他也強調總要有人動手去做，年金改革非做不可。
據了解，不少勞動部官員，甚至其他部會的公務人員都有定期小額捐款給該協會的習慣，林三貴笑說，可能是因為這筆款項較大，又被李來希PO在臉書上，所以才引起關注。
此外，對於軍公教團體揚言打年金官司，總統府發言人黃重諺昨表示，對於接下來年金改革方案的討論，政府各部門都會積極準備，務必讓社會各界對年金改革的目標、方向及影響有正確而清楚的了解，避免不實的傳言，造成不必要的爭議，影響年金改革的推動。
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