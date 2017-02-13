年輕公教挺年改 將辦座談、提版本
2017-02-13
〔記者吳柏緯／台北報導〕雖然不少資深、退休的公教人員反對年金改革，甚至揚言要透過法律途徑「捍衛權益」。不過年輕的公教人員團體表示，年金不改革最終大家都受害，將於月底舉行年金改革說明會，邀請專家學者演講，讓公教人員知道，改革並沒有那麼可怕，首場訂於本月廿五日在北科大舉行。此外，未來還將推出年輕公教人員的版本，供各界參考。
台灣公務革新力量聯盟發言人林于凱說明，目前社會上許多公教人員擔心改革之後自己的退休金不保，加上一些輿論風向，因此對改革感到不安甚至反對。他認為，若是能提供公務人員正確的資訊，並由各界專家分析改革後的影響，將可以讓公教人員安心。
針對全國公務人員協會理事長李來希表示待法案出爐後將循司法途徑捍衛權益，林于凱認為，年金破產是可以預見的事情，如果現在不改革，未來不論資深或資淺公務人員，退休後一毛都領不到。
林于凱說，年輕公教非常支持這次的改革措施，也願意多繳、少領、延後退。目前相關修法草案雖還在研議，但為顧及世代正義並希望納入年輕公教人員的聲音，因此聯盟也會制定自己的版本草案供各界參考。
革新力量聯盟︰
18趴應三年內歸零
根據這次年改會的版本，未來的退撫基金提撥率上限將拉高至十八％，林于凱分析指出，以現在年輕公務員委任五職等、六職等並以最高額度十八％來說，改革之後每月支出從現在的兩千多元上升到三千多元，負擔不會太大，但卻可以延續年金制度的壽命。
不過，對於部分年改會版本的修法內容聯盟仍然覺得太慢，林于凱表示十八％優存於六年歸零的時程過於緩慢，應該在三年內歸零；所得替代率也應在十年內下修至六十％；此外，在職期間所得較高者，所得替代率應該要較低。
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