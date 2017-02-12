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鄭南榕推二二八運動 葉菊蘭︰血與淚的回憶

2017-02-12

〔記者鄭鴻達／台北報導〕二二八事件今年屆滿七十週年，同時也是民主鬥士鄭南榕推動二二八和平日運動的卅週年。鄭南榕遺孀、前總統府秘書長葉菊蘭回想當年夫婿甫出獄，就舉辦活動推動平反二二八，令她「心裡一沉」，葉菊蘭說，回憶當時都是血與淚，但這是一把鑰匙，「只要有人敢走出來，把鈴鐺繫在貓身上，大家就能理解到貓其實沒這麼可怕。」

鄭南榕基金會昨舉辦「破除言論禁忌—鄭南榕Ｘ二二八」特展開幕式，邀請葉菊蘭、基金會董事長許章賢及鄭南榕當年的活動夥伴李勝雄律師、林宗正牧師、前國代黃昭凱、台灣教會公報社社長方嵐亭牧師等人出席。

葉菊蘭看著照片百感交集地說，鄭南榕一九八六年舉辦五一九解除戒嚴運動，被上千名警力圍困在龍山寺，後遭未審先判入獄八個月，隔年剛出獄，就召集社運夥伴組織「二二八和平日促進會」平反二二八，讓她心情沉重。

葉菊蘭說，當時她任職廣告公司，對二二八與轉型正義不甚了解，讓她覺得辦活動是天方夜譚，後來鄭南榕還是與夥伴成功辦起來。她過往從政歷程中，平反二二八是重要目標，與廢除中華民國、建立台灣國一事，成為她擔任立委時的重要提案。

葉菊蘭表示，鄭南榕過世前曾說「獨立是台灣唯一活路」，戒嚴解除了，但新國家運動與新憲法運動還未完成，看到在場的活動前輩，就想起當年大家在街頭打拚，一起被棍棒毒打的日子，但當年日新國小的首場活動是把鑰匙，開啟了二二八平反運動。

葉菊蘭說，現在述說當年宛如雲淡風輕，但這些記憶都是血與淚，當時在電話中聽到誰又被打到頭破血流，都讓她心往下沉。如今人們敢公開討論二二八，許多專著、研究出版，甚至還在國家音樂廳舉辦受難者慰靈音樂會，代表當年這把鑰匙發生作用。

「只要有人敢走出來，把鈴鐺繫在貓身上，大家就能理解到貓其實沒這麼可怕。」葉菊蘭如此譬喻，並強調歷史需要被正視，台灣許多歷史公道尚未整理出來，台灣要成為正常的國家，就要了解、討論與廣泛理解歷史真相，也希望更多仍在傷痛餘波中的人們能站出來。

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  • 葉菊蘭及鄭南榕當年的戰友們，昨將二二八和平日運動的活動標語，傳承給年輕人。（記者鄭鴻達攝）

    葉菊蘭及鄭南榕當年的戰友們，昨將二二八和平日運動的活動標語，傳承給年輕人。（記者鄭鴻達攝）

  • 一九八七年鄭南榕與民主運動的夥伴們，手舉紀念二二八和平日的旗幟，開啟二二八平反運動。（記者鄭鴻達翻攝）

    一九八七年鄭南榕與民主運動的夥伴們，手舉紀念二二八和平日的旗幟，開啟二二八平反運動。（記者鄭鴻達翻攝）

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