一週大事（2月5日至11日）

2017-02-12

國內：

●農委會防檢局六日證實，在花蓮的死亡幼鵝首次檢出H5N6高病原性禽流感病毒，隨即啟動防疫預警機制。

●司法院大法官會議八日作出釋字第七四五號解釋，認定不准薪資所得者列舉扣除的法令違憲。財政部九日表示，將讓必要費用較高的薪資所得者有更合理計算方式，最慢二○二○年申報適用。

●最高法院十日判決救國團無權占用志清大樓共二○八七坪樓地板面積，並應自二○一一年八月五日起，按月給付租金七十六萬多元，全案確定。

國外：

●美國總統川普九日與中國國家主席習近平通話，川普在習近平要求下，同意會信守美國的一個中國政策。

●香港地鐵荃灣線十日遭有精神病及前科紀錄的張錦輝縱火，造成包括一位台灣旅客在內的十八人受傷，為港鐵通車以來最嚴重縱火事故。

●美國總統川普十日與日本首相安倍晉三會談後發表聯合聲明，確認釣魚台適用美日安保條約，呼籲相關國家避免在南海採取軍事化舉動。