北市拜票 郝龍斌被里長捧郝總統
2017-02-12
〔記者張凱翔、張菁雅／綜合報導〕國民黨副主席郝龍斌昨參加指南宮玉皇上帝聖誕祝壽禮斗大法會，向在場的文山區里長們拜票；郝龍斌說，只要北市選得漂亮，黨主席選舉他就有望。文山區里長們也十分捧場，直接道賀「郝主席凍蒜、凍蒜、凍蒜！」還有女里長直呼「郝總統」！
郝龍斌隨後參加興隆公共住宅元宵活動，請託地方黨員連署他選主席；離去前，有中年婦女大喊「郝市長，我愛你」，郝龍斌回說「我也愛大家」。
晚間，郝龍斌到台中市，連趕大鵬新城、興中新村兩處眷村元宵節活動，與居民一起滾元宵、包水餃。郝龍斌拜託大家支持他選黨主席。
郝龍斌並表示，國民黨副主席、前台中市長胡志強和他都當過地方首長，對於如何讓市政做得好，是很有把握的，他若當選黨主席，目標是二○一八年拿回台中市、台北市執政權。
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