澎湖座談 詹啟賢允黨部主委直選

2017-02-12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕參選國民黨主席的詹啟賢，昨在前澎湖縣長賴峰偉陪同下，抵澎與藍營基層座談，其中不乏現任縣府要員，展現賴豐沛的人脈。

曾任衛生署長的詹啟賢，在澎湖較無知名度，此次布局參選國民黨主席，澎湖由賴峰偉操盤，動員舊屬及親友。

詹啟賢昨先拜會馬公光明里長陳黃淑媛，並與近五十名黨員座談，其中，不少黨員提出包括未來地方黨部主委選舉、吸引青年與中壯黨員和未來黨務改革等事務。

詹表示，國民黨需要改變，只有他沒有包袱、恩怨和舊觀念舊思維，可以改變黨，可讓黨起死回生。

詹啟賢表示，黨主席的選情變化大又快，籲請黨員自主。他除了承諾未來地方黨部主委由黨員直選外，也指出，未來一旦出任黨主席，第一件事將是做好整合內部團結。