出席宗親餐會 洪秀柱稱多人選是好事

2017-02-12

〔記者葉冠妤、翁聿煌、彭琬馨／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱昨出席金門旅台李氏宗親會餐會活動時強調，黨主席選舉人多是好事，現在已經是競爭的年代，競爭能讓每個人表現自己的理想抱負，但不是互相揭短。

行政院黨產會日前解凍國民黨帳戶，國民黨償還支付黨工薪資的九千萬借款，卻傳出僅償還由洪秀柱具名的四千五百萬元欠款，另筆由前副主席詹啟賢具名的四千五百萬欠款卻未還。洪秀柱則表示，「所有借款都是洪秀柱自己簽的本票，萬一不還的話，當事人是沒收我的財產，不是沒收別人的，我才是首當其衝的人。」

洪秀柱強調，整個還款作業有一定規範，先還有利息、再還沒利息的，有先後順序；另一筆沒利息的借款，也按照程序簽辦中。

洪秀柱昨下午出席永和店仔街福德宮元宵節點燈抽獎活動，晚上再赴永和區智光里參加社區元宵活動。