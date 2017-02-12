國民黨主席選舉連署明起跑 長達62天
2017-02-12
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉三月三十一日才要公告，但在已表態的五位參選人共識下，明天就可展開黨員連署活動。據指出，由於連署期已從領表後的十天延長至六十二天，「三趴門檻就不是問題」，因此，原本黨中央打算以連署書合格數達到三％即停止查驗的「技術性鬆綁」可能喊卡，每位參選人所繳連署書都要全數查驗比對，重複連署一概剔除。
若二輪投票 候選人得再繳500萬作業費
另為考量黨務經費不足，除維持過去參選登記須繳交兩百萬元選舉作業費，由於這次極可能第一輪無人過半數，必須進入第二輪投票，國民黨以選舉人數四十萬估算，舉辦第二輪投票經費將近一千萬元，因此，進入第二輪選舉的兩位候選人得再繳交五百萬元選舉作業費。
國民黨主席洪秀柱曾在中常會上表示，進入第二輪的候選人應預繳一千萬元的黨主席募款責任額。但由於落選者該不該退還，內部討論時有疑義，因此決定不再用募款責任額的名義，改為選舉作業費，兩位候選人所繳金額，足以負擔選務經費所需，落選者不退款。
黨內人士表示，這次連署時間長達兩個多月，加上競爭激烈，屆時不無可能出現所有參選人繳出的連署份數，高於選舉人總數，日前黨中央召集參選人座談會上也有人做此提醒，但最後仍一致決定提前於明日開始。
將辦兩場電視、網路直播政見會
據指出，黨內認為，既然提早這麼久的時間，大家就應該「實實在在地連署」，「三趴門檻就不是問題」，在各參選陣營有進一步具體共識前，不考慮原先合格連署達三％門檻即停止查核的想法，將嚴格審查剔除重複連署。
國民黨預定四月五日、六日領表，四月十七日、十八日辦理候選人登記，十八日至二十日進行連署審查；五月六日至十九日為競選期間，屆時，二十二個直轄市、縣市黨部都將各辦一場政見發表會，黨中央則會舉辦兩場電視、網路直播政見會。
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