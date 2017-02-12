無法飛行官校生 續留國軍才能免賠
2017-02-12
〔記者涂鉅旻／台北報導〕接受空軍常備軍官班飛行訓練的學生，如因「體格因素」、「技術因素」遭退學，不須賠償相關費用。但國防部為「人盡其用」，將修改「軍事學校預備學校軍費生公費待遇津貼賠償辦法」，擬將「技術因素」遭退學者，排除於「免賠條款」之外，除非遭退學者接受國軍安排，轉至其他單位服役、受訓，才可申請免賠償，藉此發揮軍事教育效能、節省訓練成本。
國防部指出，為鼓勵飛行常備軍官班受訓學生專心投入飛行訓練，有效運用人力，充分發揮軍事教育效能，節省國家訓練成本，將刪除「軍事學校預備學校軍費生公費待遇津貼賠償辦法」第十條，因「技術因素」遭退學人員免賠償相關費用的規定。
不過，因「技術因素」退出飛行訓練者，如接受軍方安排續留國軍服役，而非離開軍伍，仍可不用賠款。「軍事學校預備學校軍費生公費待遇津貼賠償辦法」第十條將新增，如學生經權責機關核准轉入其他軍事院校就讀、退學或輔導轉學三年內轉服志願役士官兵，或再次就讀軍事學校預備學校等，可申請免予賠償事宜。
官員表示，如學生不符飛行體位，經過檢測、醫療單位鑑定，將依「體格因素」排除；投入飛行訓練的學生，將接受飛行前置訓練、模擬機訓練、基本飛行訓練、高級飛行訓練等課程，各階段都會予以考評，如不合格者接受輔導後仍未過關，將以「技術因素」排除。
由於國軍「缺官」狀況較士官、士兵嚴峻，志願役軍官去年十二月編現為八十一．九％，去年軍官招募達成率更僅六成左右，因此，國軍除盼藉由修法留住人才，亦考慮延長基層軍官服役年限，並推動多項加給，增加民眾從軍意願。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 「不死鳥」郭泓志 傳將重返美職
- 台灣燈會第一天 人潮190萬人次
- 元宵遶境聊天 4人慘遭醉駕撞飛
- 網球》蠻牛叔叔將離開教練團 專心學院事業
- 新竹都城隍廟 花燈藝術展開燈
- 還不出母開刀費 孝子慘遭凌虐
- 苗栗客家（火旁）龍 萬串鞭炮炸九龍
- 川普說遵守一中 美專家︰沒讓步
- 寒流持續 週二起逐漸回暖
- KTV慶生爆衝突 警鳴7槍壓制 2警1酒客受傷
- 情人節有懷孕計劃？ 最受歡迎的10大性愛姿勢是...
- 桃園千人擲筊、接財神 元宵熱鬧一整天
- 台南火雞異常死亡 驗出禽流感陽性
- 泰國妹進軍北市東區 PO美眉照 客怨騙很大
- 川普︰川習通話 對大家有利
- 吞一排止痛藥仍沒效 謝霆鋒美食節目爆職災
- 急轉彎！ 川普擬鬆綁移民禁令
- 心疼寶貝女兒...川普轟媒體欺壓伊凡卡
- MLB》船難同喪生 費南德茲竟遭友人家屬求償
- 公民參與共融遊戲場 落腳圓山花博公園
- KD重返雷霆主場 HBL四強將出爐 今日賽事預告與轉播
- 土水師傅轉行 賣蛋糕9年出師
- 中職限制鬆綁 季中也能迎回小小郭
- 武陵賞櫻 三星首發車出發
- 秀入浴照下半身被嘲弄 蛇精男神經線斷失控
- 日本傳奇漫畫家谷口治郎辭世 享壽69
- 糗翻！誤把山寨川普當本尊 多明尼加報紙新聞圖放錯人
- 工程師預告全球地震 網友酸湊巧
- 芭樂農推廣橄欖球 企業捐20萬響應
- 中國富商肖建華 蒙頭坐輪椅被帶走
- 斷層帶不同 跟去年地震沒關係
- 平溪千燈照夜空 主燈台日「童」 繪
- 【閱讀小說】3之1 方清純／守鰥
- 合歡山路面結冰 限加掛雪鏈車通行
- 新加坡植物園270年老樹倒塌1死4傷
- 4強末班車 北一女贏了就上
- 冷氣團影響空氣品質 高屏地區9測站達「紅害」
- 屏市海豐三山國王廟迓男孫燈遶境 人氣旺
- 【愛讀書】《悲傷是這樣誕生的》
- 璞園摩天樓「震」撼 斬裕隆收驚
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：無法飛行官校生 續留國軍才能免賠
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分