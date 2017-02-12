無法飛行官校生 續留國軍才能免賠

2017-02-12

〔記者涂鉅旻／台北報導〕接受空軍常備軍官班飛行訓練的學生，如因「體格因素」、「技術因素」遭退學，不須賠償相關費用。但國防部為「人盡其用」，將修改「軍事學校預備學校軍費生公費待遇津貼賠償辦法」，擬將「技術因素」遭退學者，排除於「免賠條款」之外，除非遭退學者接受國軍安排，轉至其他單位服役、受訓，才可申請免賠償，藉此發揮軍事教育效能、節省訓練成本。

國防部指出，為鼓勵飛行常備軍官班受訓學生專心投入飛行訓練，有效運用人力，充分發揮軍事教育效能，節省國家訓練成本，將刪除「軍事學校預備學校軍費生公費待遇津貼賠償辦法」第十條，因「技術因素」遭退學人員免賠償相關費用的規定。

不過，因「技術因素」退出飛行訓練者，如接受軍方安排續留國軍服役，而非離開軍伍，仍可不用賠款。「軍事學校預備學校軍費生公費待遇津貼賠償辦法」第十條將新增，如學生經權責機關核准轉入其他軍事院校就讀、退學或輔導轉學三年內轉服志願役士官兵，或再次就讀軍事學校預備學校等，可申請免予賠償事宜。

官員表示，如學生不符飛行體位，經過檢測、醫療單位鑑定，將依「體格因素」排除；投入飛行訓練的學生，將接受飛行前置訓練、模擬機訓練、基本飛行訓練、高級飛行訓練等課程，各階段都會予以考評，如不合格者接受輔導後仍未過關，將以「技術因素」排除。

由於國軍「缺官」狀況較士官、士兵嚴峻，志願役軍官去年十二月編現為八十一．九％，去年軍官招募達成率更僅六成左右，因此，國軍除盼藉由修法留住人才，亦考慮延長基層軍官服役年限，並推動多項加給，增加民眾從軍意願。