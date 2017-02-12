反制空拍機、輕航機侵擾 軍方硬起來
2017-02-12
空拍機以頻率攔捕器或霰彈擊落
〔記者羅添斌／台北報導〕空拍機違法事件頻傳，有人駕駛的輕航機侵擾軍事基地的事件也不斷傳出，軍方今年起已展開強硬的取締作為，對有人駕駛的輕航機會檢具事證向業管部會舉發，對無人機則是以頻率攔捕器讓其失效墜落，或是直接以霰彈槍擊落，並向民航局告發。
輕航機檢具事證向業管部會舉發
國防部長馮世寬日前下令三軍部隊，對侵擾軍事機場的無人機，可在權責範圍內直接擊落，不用再請示上級。
軍方官員昨天說，面對非法侵入軍事基地、營區攝影，有立即危害飛航安全，妨礙軍事任務遂行，或涉嫌竊取軍事機密的有礙飛行物體，國防部在今年一月十日起，已依法進行取締。至於至今有無具體取締數字，軍方官員說，尚待三軍部隊進一步的統計。
官員表示，無人機及有人駕駛的輕航機近年來違規事件越來越多，除了危及軍民航安全外，甚至有個案可能涉及刺探軍事營區機密，政府必須拿出具體手段來遏止相關違規違法行為。軍方在查獲相關違規違法行為時，會視行為人違法態樣，分別移送憲警、檢察機關，依刑法、國家機密保護法、民用航空法等規定究責。
此外，軍方也已擬具「軍用航空法草案」，將送行政院討論後轉送立法院審議，未來對於各種可能危害軍用機場及軍用航空器的不當行為，將會有明確法令予以重罰。
依據「軍用航空法草案」指出，若有「未於限期內改善、拆遷或負責裝置障礙燈及標誌；侵入之牲畜、遙控無人機或有礙飛航安全物體，經查為占有人疏縱情形；飼養飛鴿或施放遙控無人機、有礙飛航安全物體」者，可處新台幣卅萬元以上一百五十萬元以下罰鍰。前項各款之物主，經處罰後仍不遵從者，得按次處罰。
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