農漁會選舉查賄 鎖定307人

2017-02-11

〔記者黃良傑／高雄報導〕被視為縣市長選舉前哨戰的農漁會選舉，賄聲賄影、黑影幢幢，法務部長邱太三昨南下關心檢警調查察賄選工作，指各地檢署積極展開偵辦賄選，目前已分案一○○件、鎖定三○七人偵查。

分案偵辦的農漁會賄選案中，農會有八十三件、二四一人，漁會則有十七件、六十六人。邱太三強調，台灣公職人員選風，大選區已進步很多，但越基層的選舉因與選民關係密切，選風較差，尤其農漁會選舉，因具有地方特殊性，與選民的關係特別密切，競爭激烈。

邱太三也表示，農漁會是公職人員選舉的重要樁腳， 如果有好的選風，連帶正面影響其他的公職選舉，查賄有嚇阻作用，院檢應有良好的溝通，有法定羈押原因及必要，檢方應即聲請法院羈押。

檢警調都表示，查賄將放在重點地區、高風險地區，各地檢署主任檢察官會定時或不定時前往查察，雖然選期較長，仍必須與法院多聯繫，高雄、屏東、橋頭、澎湖地檢署檢察長也親自就選情分析、情資提供、查賄及反賄具體措施、執行情形及績效詳細報告。

一○六年基層農會將於二月十九日選出農事小組組長、副組長、會員代表，三月廿三日則改選理、監事。漁會的漁民小組組長、副組長及會員代表也將於三月十八日投票產生，四月五日改選理、監事。

檢警調等單位昨天也同時宣示查賄決心，將加強反賄選宣導，督導執行查賄，提升查賄績效，務求一個平和無暴力、乾淨無賄選的農漁會選舉。