農漁會選舉查賄 鎖定307人
2017-02-11
〔記者黃良傑／高雄報導〕被視為縣市長選舉前哨戰的農漁會選舉，賄聲賄影、黑影幢幢，法務部長邱太三昨南下關心檢警調查察賄選工作，指各地檢署積極展開偵辦賄選，目前已分案一○○件、鎖定三○七人偵查。
分案偵辦的農漁會賄選案中，農會有八十三件、二四一人，漁會則有十七件、六十六人。邱太三強調，台灣公職人員選風，大選區已進步很多，但越基層的選舉因與選民關係密切，選風較差，尤其農漁會選舉，因具有地方特殊性，與選民的關係特別密切，競爭激烈。
邱太三也表示，農漁會是公職人員選舉的重要樁腳， 如果有好的選風，連帶正面影響其他的公職選舉，查賄有嚇阻作用，院檢應有良好的溝通，有法定羈押原因及必要，檢方應即聲請法院羈押。
檢警調都表示，查賄將放在重點地區、高風險地區，各地檢署主任檢察官會定時或不定時前往查察，雖然選期較長，仍必須與法院多聯繫，高雄、屏東、橋頭、澎湖地檢署檢察長也親自就選情分析、情資提供、查賄及反賄具體措施、執行情形及績效詳細報告。
一○六年基層農會將於二月十九日選出農事小組組長、副組長、會員代表，三月廿三日則改選理、監事。漁會的漁民小組組長、副組長及會員代表也將於三月十八日投票產生，四月五日改選理、監事。
檢警調等單位昨天也同時宣示查賄決心，將加強反賄選宣導，督導執行查賄，提升查賄績效，務求一個平和無暴力、乾淨無賄選的農漁會選舉。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 一夜數震！台南最大震度6級 全台3傷送醫
- 一陣天搖地動！茄萣民眾尖叫奪門而出、狗兒狂吠
- 自由廣場》附隨組織 附隨人員
- 愛心套房免費住 7房東助弱勢生
- NBA》6年多前推文被認為批詹皇轉隊 杜蘭特鄭重澄清...
- 搭台鐵逃票多年 乘客主動補票6千元
- 科技業CEO好能忍 交往辣模2年沒做愛
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Hung says she is not quitting
- 出面卻否認犯案 狠男不是自首
- 亂傳不實樓倒照 南市啟動電信警察追查送辦
- PO文「我不演戲了」 8點檔女星無預警引退
- 啟示錄 女也
- 豪練寒冰掌 預告籃網滅火？
- 反蘆竹產業園區 海湖居民抗議
- 屏東臨櫃辦監理業務 年逾兩萬人
- 苗可麗春酒搶吃腿庫 豬哥亮缺席
- （雲林）強風揚塵 賞燈最好戴口罩
- 女大生好奇玩SM 遭當性奴還打野戰到崩潰
- 川習通話 川普：會信守「美國的一中政策」
- 女神卡卡熱戀超級經紀人 自拍洩戀情
- 模特兒不是原罪 陳庭妮：我不是花瓶！
- 元宵吃湯圓 說金銀取代紅白
- 川普近期將推重大稅改計畫 美股再創高
- 瑞莎穿Tod’s 培養愛女時尚fu
- 舊桃園警分局 將做新住民文化會館
- 元宵吃湯圓 4種人要小心別噎到
- Roxy早春系列 叛逆又復古
- 白沙屯媽祖婆 26日北港進香
- 三分球海淹能仁 南山「決」對沒問題
- 朵朵小語 我的
- 台北》二行程機車換購電動機車 補助多3000元
- 窒息量又來 18日台股全球獨行
- 花蓮首辦市區公車評鑑 太魯閣「甲等」、花客「乙等」
- 好大地震！臉書互報平安大洗版
- 瑞士公主辛吉絲 現役名人堂傳奇
- 南台灣大震！ 消防署統計目前3人傷
- 211台南地震 鹽水蜂炮遊客無感
- 幫第一千金打廣告 白宮顧問將遭調查
- 自由廣場》一例一休更過勞
- 凌晨強震過後 台南市區出現入冬最低溫9.7度
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：農漁會選舉查賄 鎖定307人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分