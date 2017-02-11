主席選舉全民調 吳敦義：會被民進黨灌票

2017-02-11

〔記者王俊忠／台南報導〕角逐下任國民黨主席的前副總統吳敦義，昨上午走訪南市北區眷村尋求支持，並請鄉親們吃元宵湯圓。媒體詢問，副主席郝龍斌提議把民調納入黨主席選舉，吳敦義認為，如是黨代表、黨員民調可行，但假如是全民民調，一定會被民進黨灌票！

吳敦義表示，之前在提名總統時，黨曾有防磚條款，當時民進黨就灌票支持民進黨夢寐以求的對手，把票灌得很高，很快就破磚了，等到提名之後，那些人就抽腿，最後完全崩潰，這事班班可考啊！黨主席選舉如納入全民民調，一定會被灌票！

對於新北市副市長侯友宜批此次黨主席選舉的亂象，吳敦義認為，黑道入黨，確會給黨帶來磨損，要很小心，黨的選務單位對這些新血要入黨，一定要多做審查、把關。這次黨主席選舉比去年激烈，除了主席選舉，還有中常委、中央委員、黨代表要改選，想參選的新人為力爭上游，會介紹些新血入黨，但好的新血入黨才能壯大政黨，如無新血，黨如何壯大？