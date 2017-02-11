黑道入黨吳知情？ 洪秀柱：不會這樣想
2017-02-11
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨黨魁選舉引爆大量人頭黨員，甚至有黑道入黨情形，最近殺警案主嫌萬少丞入黨案，傳出是由挺吳派的台北市議員葉林傳前辦公室主任介紹入黨，衝擊吳敦義選情。國民黨主席洪秀柱昨接受廣播節目專訪時，面對主持人詢問是否吳敦義可能知情，洪秀柱回應，她不會這樣想，因為任何一位參選者的支持者熱情，當事人有可能不知道，「不能因此就說誰怎麼樣，隨便指控。」
對於國民黨副主席胡志強擔任總會長的退休軍公教聯合總會，有多位副總會長連署要求洪秀柱退選，拱胡志強擔任藍營新共主，洪秀柱表示，任何意見的表達都予以尊重，這只是該團體少數人的想法，她沒有聽胡志強提過此事，日前她召開中興會報時還有人問胡志強是否會參選，胡志強說不會。
洪秀柱說，退休軍公教聯合總會中還有人很生氣，因此事未經集體討論，她還說，該聲明建議是「不可能做到的事」。對於主持人詢問是否可能參選立委或新北市長？洪秀柱說，「如果有更強的人，為何要我去？」國民黨有許多年輕一代的人，願意出來而且有勝算，她為何要去搶？
對於競爭對手、前黨副主席詹啟賢不滿被授權與行政院黨產會主委顧立雄協調，結果卻未被黨中央接受，洪秀柱回應，她當然有授權詹啟賢，但詹談回來的結論，黨內部還要討論，不是全然被接受，而且可能會有一些後遺症，恐讓黨產案的官司立場上站不住腳，「他心中當然不會很高興」，而且她曾問詹，黨產會是否會立刻將中投、欣裕台收歸國有，詹說不會，但事實上沒多久就被收歸國有，顯然詹啟賢也被民進黨騙了。
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