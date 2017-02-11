協調產生新黨魁 詹啟賢：殘害民主

2017-02-11

〔記者黃鐘山／台中報導〕公教軍警暨退休人員聯合總會發表聯合聲明，呼籲國民黨透過協調產生新黨魁，並期待各方支持胡志強擔任藍營新共主。參選國民黨主席的詹啟賢昨受訪時表示，這種提議如果沒有獲得主席參選人和支持者的同意，對民主是一種殘害。

詹啟賢昨天拜訪前台中市議員、國民黨台中市北屯區區黨部主委陳清景時，做以上表示。陳清景則推崇詹啟賢沒有包袱、是清流，更有企業經營的頭腦，把奇美醫院和國光生科經營得有聲有色，是整合黨內及救國民黨的最佳人選。

詹啟賢說，民進黨之前常說「國民黨不倒、台灣不會好」，但從民進黨執政之後，他體會到民進黨只會說、不會做，而浮出檯面的國民黨主席參選人，似乎又無法獲得社會的共鳴，如果國民黨倒了，台灣也不會好，所以才決定出來承擔。