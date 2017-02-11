協調產生新黨魁 詹啟賢：殘害民主
2017-02-11
〔記者黃鐘山／台中報導〕公教軍警暨退休人員聯合總會發表聯合聲明，呼籲國民黨透過協調產生新黨魁，並期待各方支持胡志強擔任藍營新共主。參選國民黨主席的詹啟賢昨受訪時表示，這種提議如果沒有獲得主席參選人和支持者的同意，對民主是一種殘害。
詹啟賢昨天拜訪前台中市議員、國民黨台中市北屯區區黨部主委陳清景時，做以上表示。陳清景則推崇詹啟賢沒有包袱、是清流，更有企業經營的頭腦，把奇美醫院和國光生科經營得有聲有色，是整合黨內及救國民黨的最佳人選。
詹啟賢說，民進黨之前常說「國民黨不倒、台灣不會好」，但從民進黨執政之後，他體會到民進黨只會說、不會做，而浮出檯面的國民黨主席參選人，似乎又無法獲得社會的共鳴，如果國民黨倒了，台灣也不會好，所以才決定出來承擔。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 一夜數震！台南最大震度6級 全台3傷送醫
- 一陣天搖地動！茄萣民眾尖叫奪門而出、狗兒狂吠
- 自由廣場》附隨組織 附隨人員
- 愛心套房免費住 7房東助弱勢生
- NBA》6年多前推文被認為批詹皇轉隊 杜蘭特鄭重澄清...
- 搭台鐵逃票多年 乘客主動補票6千元
- 科技業CEO好能忍 交往辣模2年沒做愛
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Hung says she is not quitting
- 出面卻否認犯案 狠男不是自首
- 亂傳不實樓倒照 南市啟動電信警察追查送辦
- PO文「我不演戲了」 8點檔女星無預警引退
- 啟示錄 女也
- 豪練寒冰掌 預告籃網滅火？
- 反蘆竹產業園區 海湖居民抗議
- 屏東臨櫃辦監理業務 年逾兩萬人
- 苗可麗春酒搶吃腿庫 豬哥亮缺席
- （雲林）強風揚塵 賞燈最好戴口罩
- 女大生好奇玩SM 遭當性奴還打野戰到崩潰
- 川習通話 川普：會信守「美國的一中政策」
- 女神卡卡熱戀超級經紀人 自拍洩戀情
- 模特兒不是原罪 陳庭妮：我不是花瓶！
- 元宵吃湯圓 說金銀取代紅白
- 川普近期將推重大稅改計畫 美股再創高
- 瑞莎穿Tod’s 培養愛女時尚fu
- 舊桃園警分局 將做新住民文化會館
- 元宵吃湯圓 4種人要小心別噎到
- Roxy早春系列 叛逆又復古
- 白沙屯媽祖婆 26日北港進香
- 三分球海淹能仁 南山「決」對沒問題
- 朵朵小語 我的
- 台北》二行程機車換購電動機車 補助多3000元
- 窒息量又來 18日台股全球獨行
- 花蓮首辦市區公車評鑑 太魯閣「甲等」、花客「乙等」
- 好大地震！臉書互報平安大洗版
- 瑞士公主辛吉絲 現役名人堂傳奇
- 南台灣大震！ 消防署統計目前3人傷
- 211台南地震 鹽水蜂炮遊客無感
- 幫第一千金打廣告 白宮顧問將遭調查
- 自由廣場》一例一休更過勞
- 凌晨強震過後 台南市區出現入冬最低溫9.7度
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：協調產生新黨魁 詹啟賢：殘害民主
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分