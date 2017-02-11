潘維剛參選 藍委：瓜分洪郝票源

2017-02-11

〔記者陳鈺馥、施曉光、何玉華、曾韋禎、王俊忠／綜合報導〕國民黨主席選舉競爭者眾，前立委潘維剛正評估投入黨魁之戰，一旦參選將形成「賢瑜剛郝吳柱」六強態勢。國民黨立委昨日評估，越多人競選對黨是好事，國民黨才不會滅亡，潘多少會瓜分黃復興選票，影響洪秀柱、郝龍斌的票源。

表態參選的國民黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌、前副總統吳敦義都同聲肯定。洪秀柱表示對此不意外，郝龍斌認為潘是愛黨與「憂黨」，吳則希望眾參選人能夠展現君子風度，勝不驕、敗不餒。

前國民黨主席朱立倫也表示「祝福」，希望以正面的選舉，讓民眾覺得國民黨有希望。

前立法院長王金平表示，希望大家各自努力、爭取認同，但不要傷了和氣，影響團結。外界揣測，潘維剛曾與洪秀柱競爭過副院長，可能會產生緊張關係，王表示，那不過就是一般的黨內初選，且潘還沒正式宣布要選。他還說，一、兩個月前有與潘見過面，她當時還沒考慮要選，不知道是誰鼓勵她的。

國民黨團總召廖國棟表示，潘是黃復興系統出身，洪、郝兩人也是，瓜分選票「勢必會有」，若候選人只爭取黃復興黨員，票都會被分散掉，至於影響有多大，登記後才能判斷。

「重心都在黃復興 對國民黨不利」

「重心都在黃復興，對國民黨是不利發展！」廖認為，候選人應爭取一般黨員支持，這才是最大的票倉，廖呼籲所有黨員出來投票，不要讓選票比例太偏重黃復興。

立委陳學聖則指出，潘維剛民代任內與黃復興有深厚交情，長期深耕婦女團體，她若出來絕對不容小覷，最後鹿死誰手還不一定。