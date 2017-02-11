降低免繳黨費門檻 洪秀柱：胡志強提議
〔記者施曉光／台北報導〕競選國民黨主席的前副總統吳敦義日前質疑黨中央修改黨員繳納黨費辦法，放寬黨員免繳黨費年齡，讓多達十九萬餘名黨員免繳黨費即取得投票權，不公不義。國民黨主席洪秀柱昨接受廣播節目專訪時回應，這是吳敦義的「誤解」，國民黨多年來就有免繳黨費的機制，至於降低年齡門檻，那是副主席胡志強的提議，而且經中常會無異議通過。
國民黨中央也指出，民國一○五年黨主席補選，已有十四萬八千餘人具免繳黨費身分。洪秀柱當選後的一○五年五月廿五日中常會 ，有中常委提案修改黨章，將原本低收入戶身分免繳黨費的規定，放寬為低收入戶、中低收入戶黨員， 經申請核准免繳黨費。
文傳會：黨未為誰改變選舉方式
國民黨文傳會副主委胡文琦進一步指出，胡志強當時也提案將原本年滿七十歲並具四十年以上黨齡者免繳黨費，降低為年滿六十五歲並具四十年以上黨齡者免繳黨費，相關提案獲當天中常會通過。
經過此次修正，中央黨部今年二月七日公布，免繳黨費黨員十九萬七千多人。亦即，洪秀柱擔任黨主席期間，國民黨免繳黨費的黨員數多了近五萬人。
吳敦義日前接受雜誌專訪指出，他擔任黨秘書長時，沒有改變黨的選舉方式，也沒有放寬誰可以免繳黨費，這十九萬黨員擁有投票權，是因為國民黨主席洪秀柱改變辦法，「那這場選舉是不是涉及不公不義？」
洪秀柱昨受訪時強調，國民黨多年來就有免繳黨費的機制，黨中央原本沒有要調降年齡門檻，是胡志強在中常會建議，降低為六十五歲以上且黨齡達四十年以上黨員免繳黨費，「這不是我提出來的，而且全場中常委沒有人有不同聲音才通過。」
胡文琦也強調，黨中央沒有為誰改變選舉方式，也沒為選舉放寬免繳黨費，國民黨選務與黨務中立，禁得起檢驗。
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國民黨主席選舉陷入大亂鬥，圖為國民黨中央黨部。（資料照，記者張嘉明攝）
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國民黨主席選舉陷入大亂鬥，圖為國民黨中央黨部。（資料照，記者張嘉明攝）
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國民黨主席選舉陷入大亂鬥，圖為國民黨中央黨部。（資料照，記者張嘉明攝）
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國民黨主席選舉陷入大亂鬥，圖為國民黨中央黨部。（資料照，記者張嘉明攝）
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國民黨主席選舉陷入大亂鬥，圖為國民黨中央黨部。（資料照，記者張嘉明攝）
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國民黨主席選舉陷入大亂鬥，圖為國民黨中央黨部。（資料照，記者張嘉明攝）
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國民黨主席選舉陷入大亂鬥，圖為國民黨中央黨部。（資料照，記者張嘉明攝）
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國民黨主席選舉陷入大亂鬥，圖為國民黨中央黨部。（資料照，記者張嘉明攝）
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