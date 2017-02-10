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林榮基：香港中資書商封殺台灣思想出版品

2017-02-10

〔記者楊媛婷／台北報導〕曾被中國非法監禁、「被失蹤」長達八個月的香港銅鑼灣書店店長林榮基，昨出席「台港獨立書店座談會」時表示，中國明顯干預香港出版言論自由，除了本身書店間的商業競爭，因為香港書店批發商現在都是中資，選擇書籍會有思想審查。他並說，如果有天中國干預台灣的出版自由時，台灣民眾應該站出來遊行反對。

林榮基指出，香港過去有許多進口台灣書籍的小批發商，但回歸中國後，因為景氣不佳、小批發商紛紛倒閉，大批發商如三聯書店、香港商務印書店、香港中華書局等都有中資背景，書籍一定經過「挑選」，像台灣前衛出版社的書籍，多半著重在探討台灣的歷史定位及文化等，書籍精神追求台灣獨立，前衛出的書統統被中資批發商封殺，因此香港書市已經形成文化壟斷的狀態。

在文化壟斷之下，林榮基說，專賣香港本土研究與經濟變化書籍的書店序言書室也面臨封殺，創辦超過四十年的田園書屋最近生意也不好，但在近來港人關注自身議題的社會氣氛下，專注相關書籍經營的書店應該也能有不錯的經營績效。

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  • 香港銅鑼灣書店前店長林榮基來台參訪，昨出席「台港獨立書店座談會」座談會。（記者趙世勳攝）

    香港銅鑼灣書店前店長林榮基來台參訪，昨出席「台港獨立書店座談會」座談會。（記者趙世勳攝）

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