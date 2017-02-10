前參謀總長陳燊齡辭世 享壽93歲

2017-02-10

我首批噴射戰鬥機飛行員 總長任內還親駕ＩＤＦ

〔記者涂鉅旻、鍾麗華／台北報導〕曾參與台海等重要戰役的總統府戰略顧問、前參謀總長陳燊齡昨辭世，享壽九十三歲。總統蔡英文得知後，至表惋惜與不捨，除請國防部長馮世寬向陳的家人致上哀悼之意，也指示全力協助家屬辦理治喪事宜。

總統至表惋惜、不捨

陳燊齡上將曾任空軍總司令、參謀總長，隨後擔任總統府戰略顧問。

一九二四年出生的陳燊齡，是我國首批噴射戰鬥機飛行員。一九三七年對日抗戰爆發時，萌生投身軍旅之志，在一九四三年考入空軍官校十八期，歷經多場重大戰役。

最令人印象深刻的事蹟，是他在一九九○年擔任參謀總長期間，親自駕駛ＩＤＦ戰機。當年適逢我國ＩＤＦ戰機交機期，陳和ＩＤＦ首席試飛官吳康明一同駕駛一架雙座ＩＤＦ戰機，創下空前絕後的特殊紀錄。

陳燊齡除了是我國首批赴美國接受噴射戰鬥機換裝訓練的飛行員之外，也曾多次參與並主導軍機換裝計畫，包括我國首批F-84戰機，現役的ＩＤＦ、幻象2000、F-16戰機皆有參與。

總統府昨表示，陳燊齡少懷壯志，年輕時便投身軍旅，也曾參加台海戰役，成功捍衛國家領空安全，戰功彪炳。陳一生貢獻與報國節操，足堪我國軍人最高典範，因此，蔡英文總統深表感佩與推崇，對陳的離世，總統深感不捨與惋惜。