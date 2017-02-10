人肉鎖鍊擋張志軍 高院判魏揚8人無罪
2017-02-10
〔記者楊國文、蘇芳禾／台北報導〕中國國台辦主任張志軍三年前赴新北市烏來參訪時，「黑島青」總召魏揚等八人以人肉鎖鍊打算攔阻張志軍車隊並表達抗議，檢方認定妨害其他民眾行動自由，並危害用路人安全，予以起訴。台北地院一審認定魏揚等八人出於公益而觸法，雖有罪但判免刑，高等法院昨改判魏揚等八人全部無罪。
認定犯罪動機基於公益 不具實質違法性
本案強制罪部分已無罪確定。公共危險罪部分雖可上訴，但因一、二審均判無罪，適用速審法第九條「限縮檢方上訴」規定，檢方就此部分上訴機會微乎其微。
台北大學學生王駿燁是昨唯一出庭聆判的被告，他對改判無罪感到欣慰，稱讚高院此判決對人民主張公民權做出良好示範，代表人民抗議政府有更大可能性，也期望今後政府不應該限縮人民表達自由的空間。義務律師團也對判決抱持高度肯定，並期許政府不輕易以刑事制裁做為壓制聲音手段。
魏揚：盼成保障言論自由判例
目前擔任社民黨政策部專員的魏揚受訪時也說，感謝司改會律師們協助，一審判決有罪但免刑，讓人擔心會變相箝制言論自由，「社會運動不是結束在當下，後面兩年的判決才是重點，後續的司法也是一個戰場」。最後若能透過高院這個判例，用非暴力方式保障言論自由，讓人感到欣慰。
台北地院審理本案時認為魏揚等人僅構成強制罪，且犯罪情節顯可憫恕，均諭知免刑。但檢方不服上訴，魏揚等人主張行動具公益性應均無罪，也提上訴。
高院認為，魏揚等人犯罪動機基於公益，且妨害通行權約廿分鐘，犯罪手段並未過當，不具強制罪的實質違法性，改判無罪。
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