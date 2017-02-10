總統補提名陳慈陽 出任試委
2017-02-10
〔記者鍾麗華／台北報導〕原考試委員浦忠成因轉任東華大學原住民民族學院院長，請辭試委職務，總統府發言人黃重諺昨表示，總統蔡英文已補提名國立台北大學法律學系教授陳慈陽為考試委員，總統府並於昨天送交咨文至立法院秘書處，咨請立院行使同意權。
黃重諺指出，國會新會期即將開議，為配合年金改革的步伐，多項重要年金改革方案將交由考試院研擬，蔡總統期望立法院支持考試院副院長被提名人李逸洋及此次考試委員補提名，將人事同意案列為開議後的優先處理議案，並能順利通過。
黃重諺說，現年五十一歲的陳慈陽，是中興大學法律學系學士、德國魯爾大學法學博士，現任台北大學法律學系教授，主要從事憲法、行政法、環境法等教學及研究工作，符合考試院組織法第四條第三款，「曾任大學教授十年以上，聲譽卓著，有專門著作者」的資格款項相關規定。
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