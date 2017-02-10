立委：退俸改月領 改革遭試院阻撓

2017-02-10

技術拖延導致新制延後半年實施 害國庫多花4億

〔記者曾韋禎、吳柏緯／台北報導〕部分考試委員不滿政府年金改革版本，打算自擬版本，引起社會譁然，考試院長伍錦霖與秘書長李繼玄為此相繼出面滅火，但民進黨立委鄭運鵬昨再痛批，公務員月退俸從每半年改為逐月發放的改革措施遭考試院技術拖延，原可從七月上路的新制，要延後半年實施，國庫半年就多四億元利息負擔，「這就是阻撓改革！」

鄭運鵬：16試委是年金制度利害關係人

鄭運鵬說，目前十八位試委中，僅李選、楊雅惠無公教年資，其他都是現行年金制度的利害關係人。民進黨已充分尊重、信任考試院，結果連這種最簡單的改革都被如此拖延；未來年金改革方案會被如何惡整，令人擔憂。

鄭運鵬去年九月於施政總質詢時指出，現已全面電腦作業，包括勞保年金都是按月領取，為何軍公教月退休金還是半年領？行政院長林全當場表示，會列入優先改革項目，儘快處理。

銓敘部次月五日即公告「公務人員退休法施行細則修正草案」，將現行每年一月十六日、七月十六日發放的月退休金，改為每月一日發放。但試院直到今年一月五日才開審查會，十七日完成審查報告，並以附帶決議的方式，授權考試院訂定施行日期；才由考試院會於十九日審議通過、廿六日發布。

鄭運鵬抨擊，為何如此簡單的改革竟然能卡關近四個月？還要用部分退休公務員未開設台銀帳戶為由，再用修法繼續拖延下去？

試委不滿自家人：過半挺年改

據了解，對於部分考試委員出面放話反對改革，也有考試委員不滿被拖下水，強調少數「聲量較大」委員的個人意見，不能代表考試院。考試院精神是合議制，但少數幾位委員以個人言論與意識形態綁架整個考試院，且未遵循考試院流程，讓外界誤以為「反改革」就是試院既定立場。

這位考試委員表示，據他了解，目前在任十八名試委中，至少有過半數支持年金改革，對外放話的反改革委員應是少數。