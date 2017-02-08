詹啟賢︰有人動員入黨 半年前就聽說

2017-02-08

〔記者陳鈺馥、林欣漢、林良昇、陳鳳麗／綜合報導〕國民黨主席選舉白熱化，短期內新申請入黨的黨員數（包括待審核者）暴增七萬餘人，「人頭黨員」問題甚囂塵上。國民黨主席參選人詹啟賢（見圖，記者羅沛德攝）昨透露，半年前就已聽說有人在動員加入國民黨，要動員這麼多人不是兩三天的事，一定是經一段時間鋪陳及準備，自己是最後一個宣布參選的人，沒有此類情況存在。

詹啟賢說，這次選舉非常複雜，黨代表和黨主席一起選，有人希望藉黨代表掌控黨內的中常委，他憂心國民黨形象受害，入黨動機應該純正，選黨代表和黨主席一定要脫鉤思考，不要為了人情投票，「這不是一個好的情況！」

洪秀柱︰參選人要顧國民黨形象

詹啟賢接受廣播節目訪問指出，國民黨具投票權的有效黨員大概廿多萬人，現在突然增加至卅萬人，社會將如何評價國民黨及形象？

郝龍斌︰人頭黨員是國民黨的毒藥

國民黨主席洪秀柱昨晚受訪表示，對於是哪個陣營招人頭黨員她不做揣測，但希望所有黨主席、黨代表參選人一定要顧及國民黨的形象和未來發展，人頭黨員對國民黨不是一件好事，「大家要深思熟慮」。

國民黨主席參選人郝龍斌指出，只要有人意圖以人頭黨員影響選情，都非常傷害黨，人頭黨員是虛假的民意和數字，「對國民黨不是補藥只是安慰劑，甚至還是毒藥」；郝認為可比照民進黨過去的人頭黨員爭議，直接將「包裹入黨」者整批退回，根本不必審查。

韓國瑜︰靠人頭黨員當選是作弊

另一位黨主席參選人韓國瑜強調，靠人頭黨員當選的黨主席是作弊主席，非常不光彩，國民黨現在是在野黨，更要光明磊落，即使輸也要輸得光明磊落。

此外，針對傳出黑幫背景人士集體申請入黨，詹啟賢說，黑道背景不一定就不好，或許現在也不是黑道，每個人都有參與政治的權利，須給予尊重，但要審查是否適合入黨。洪秀柱說，「這些人」並未進入國民黨，黨中央已通報各地黨部嚴加審查，相關事件對黨的形象「影響太大了」。