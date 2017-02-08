國民黨人頭黨員暴增 40萬人可票選黨魁
近期短短四天 多了一萬餘人
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席、黨代表選舉爆發驚人入黨潮，「人頭黨員」情況嚴重，甚至傳出黑幫份子集體入黨，一名中常委昨指出，除了黨主席選舉外，由於先前黨中央試圖併選黃復興黨代表，黨代表選舉激烈程度不亞於黨主席選舉，人頭黨員情況才越演越烈。據了解，本次選舉，具投票權黨員甚至已上看四十萬人。
國民黨昨公布最新黨主席暨黨代表選舉黨員投票資格一覽表，截至二月六日，國民黨黨員總數為九十二萬○九五七人，其中有卅一萬二七三六名黨員具投票權，對比二月二日具投票權黨員有卅萬二○一一人，短短四天多了一萬餘人。
據國民黨公開資料，今年一月至二月六日止，已有二萬五五二二人新徵入黨、九五八八人回復黨籍，對比上次黨主席選舉的卅三萬七三五一名具投票權黨員，目前離三月卅一日前完成繳費可取得投票權的截止日還有近二個月，本次選舉，具投票權黨員甚至上看四十萬人。
對於「人頭黨員」爭議，黨主席參選人郝龍斌前天也從數據面提出質疑，他說，去年一整年新徵加回復黨籍黨員共一萬六七○○餘人，而今年光是新申請入黨的黨員居然就高達七萬人（包括尚在審核中），這樣增加的黨員數目，是異常或正常？
國民黨立院黨團總召廖國棟昨受訪說，新黨員入黨人數確實超出意料之外，可能是老黨員、失聯黨員因為民進黨政府的表現，而希望國民黨再起，也可能因黨主席選舉參選人催促親朋好友回復黨籍。
黨代表選舉激烈 競拉人入黨
黨內人士分析，過去幾次黨主席選舉幾乎是同額競選，就算是去年補選，現任黨主席洪秀柱仍在四名候選人中拿到五成六選票。而本次黨主席選舉競爭激烈的程度前所未見，甚至可能出現以往都沒出現過的第二輪投票，各陣營都沒有把握，才會發生介紹黑幫份子入黨的荒唐情況。
一名中常委表示，選任中常委是由黨代表票選產生，黨代表影響力甚大，面對之後幾屆黨代表席次可能的大洗牌，大家都有危機感，黨代表選舉的激烈競爭與黨主席選舉相比毫不遜色，兩場選舉合起來，讓本次黨內選舉堪稱是史上最激烈。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 前傳藝中心主任柯基良 驚傳昨晚逝世
- 豬哥亮被爆因謝金燕 斷絕和愛子關係
- 【電動攪拌機勾心計】 情人節獻愛 好Sweet!
- 副總統打破僵局 美參院通過教長任命案
- 骨灰罈毀損納入意外險 中市殯葬設施公會要求廢止
- 川普鬆綁監管 歐央︰恐重燃金融危機
- 加州立法庇護移民 川普嗆砍補助
- 新垣結衣再當人妻 立志練腹肌
- 〈Let’s talk〉壞脾氣逼走情人 舊情難忘搞砸新戀情
- 台南玉井汽車撞毀民宅 5人輕重傷送醫急救
- 遶境意外起糾紛 媽祖鑾轎前行兇
- 美若單邊課稅 梅克爾嗆反擊
- 教長任命爭議
- 66斤新丁粄暖身 週末到東勢過節
- 大樂透頭獎1注中
- 〈全球觀測站〉災害避難 寵物不落單
- 穟消失半世紀 芳苑復育成功
- 〈台股青紅燈〉尋找「大同Ｘ」
- 元宵當天 下午三點交管
- 看跌房價 買賣方都過半
- 創業工作坊 30萬助圓夢
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 MND launches program to build trainer aircraft
- 《徵文啟事》一例一休好或壞
- 【高雄春天藝術節】咱的電影咱的歌 草地音樂會免費聽
- 張孝全浪漫跳傘 其實悲情「大吊哥」
- 會勘員林國宅 彰化縣長魏明谷裁示停工
- H奶棉花糖女優修圖太哆 本尊大一號挨批詐欺
- 公路主義VS.鐵道主義
- 護鈔斷掌少年好轉 未來3天是關鍵
- 福高關西服務區廢水 污染粗坑溪
- 木村合體龜梨組團？粉絲忙吐槽
- 童仲彥的邱主任 率人喊打乎死輕判
- 嘉禾新村將拆 柯全區保留跳票
- 都更減爭議 將強制辦聽證
- 醉教授獲救揮打消防員 坦承無意識願致歉
- 駭客網攻8券商 金管會︰影響不大
- 韓網民票選真人版新一 南柱赫宋仲基入榜「他」奪冠
- 〈野柳神明淨港文化祭 週六登場〉遇寒流沒在怕 250勇士跳水祈福
- 川普若課邊境稅 積架每台要漲1.7萬美元
- 惜福向上 3家扶學子考取研究所
標題：國民黨人頭黨員暴增 40萬人可票選黨魁
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email