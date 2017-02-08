國民黨人頭黨員暴增 40萬人可票選黨魁

2017-02-08

近期短短四天 多了一萬餘人

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席、黨代表選舉爆發驚人入黨潮，「人頭黨員」情況嚴重，甚至傳出黑幫份子集體入黨，一名中常委昨指出，除了黨主席選舉外，由於先前黨中央試圖併選黃復興黨代表，黨代表選舉激烈程度不亞於黨主席選舉，人頭黨員情況才越演越烈。據了解，本次選舉，具投票權黨員甚至已上看四十萬人。

國民黨昨公布最新黨主席暨黨代表選舉黨員投票資格一覽表，截至二月六日，國民黨黨員總數為九十二萬○九五七人，其中有卅一萬二七三六名黨員具投票權，對比二月二日具投票權黨員有卅萬二○一一人，短短四天多了一萬餘人。

據國民黨公開資料，今年一月至二月六日止，已有二萬五五二二人新徵入黨、九五八八人回復黨籍，對比上次黨主席選舉的卅三萬七三五一名具投票權黨員，目前離三月卅一日前完成繳費可取得投票權的截止日還有近二個月，本次選舉，具投票權黨員甚至上看四十萬人。

對於「人頭黨員」爭議，黨主席參選人郝龍斌前天也從數據面提出質疑，他說，去年一整年新徵加回復黨籍黨員共一萬六七○○餘人，而今年光是新申請入黨的黨員居然就高達七萬人（包括尚在審核中），這樣增加的黨員數目，是異常或正常？

國民黨立院黨團總召廖國棟昨受訪說，新黨員入黨人數確實超出意料之外，可能是老黨員、失聯黨員因為民進黨政府的表現，而希望國民黨再起，也可能因黨主席選舉參選人催促親朋好友回復黨籍。

黨代表選舉激烈 競拉人入黨

黨內人士分析，過去幾次黨主席選舉幾乎是同額競選，就算是去年補選，現任黨主席洪秀柱仍在四名候選人中拿到五成六選票。而本次黨主席選舉競爭激烈的程度前所未見，甚至可能出現以往都沒出現過的第二輪投票，各陣營都沒有把握，才會發生介紹黑幫份子入黨的荒唐情況。

一名中常委表示，選任中常委是由黨代表票選產生，黨代表影響力甚大，面對之後幾屆黨代表席次可能的大洗牌，大家都有危機感，黨代表選舉的激烈競爭與黨主席選舉相比毫不遜色，兩場選舉合起來，讓本次黨內選舉堪稱是史上最激烈。