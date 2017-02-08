國民黨主席選舉╱北市議員葉林傳的主任 介紹殺警嫌犯入黨

2017-02-08

〔記者林良昇、陳鈺馥、郭安家／台北報導〕國民黨主席選舉爆發黑幫集體申請入黨爭議，「殺警案」嫌犯萬少丞也在申請入黨之列，資深媒體人周玉蔻昨晚在臉書上曝光萬少丞入黨申請書的圖片，介紹人為黃秀玲，周玉蔻並指出，黃秀玲就是台北市議員葉林傳服務處主任。

葉林傳︰已要黃秀玲對外致歉

對此，葉林傳深夜發表聲明表示，有關黨員招募與協助市民申請入黨事宜，平時皆由服務處和助理負責，所有名單經初步整理後即交由黨部依規定篩選，他並未過問。經查證，得知助理黃秀玲個人為參選黨代表，積極招募各界人士入黨，但對每位繳交報名表人士並無法逐一審查身分背景，即依慣例將所有招募名單呈交黨部。造成此番風波，他已要求黃秀玲退出黨代表選舉，並對外致歉。

葉支持吳敦義 日前陪吳妻拉票

葉林傳說，連日來經助理說明與他查證後，確有不符合黨章人選登錄名冊中，感謝黨部認真審核，造成黨部和各界的困擾，在此致歉。

對於周玉蔻揭露的內容，國民黨文傳會副主委胡文琦回應表示，暫不評論，今早會向市黨部、區黨部等相關單位確認。

國民黨台北市議員陳重文上週六於北投區舉辦千人春酒宴，邀請不少義警、樁腳，黨主席參選人吳敦義當時由妻子蔡令怡代表到場，蔡令怡則在葉林傳、前立委丁守中等人陪伴下敬酒，當時葉林傳受訪大方表示「我挺吳敦義」。

吳敦義︰與葉不熟 僅一面之緣

吳敦義昨受訪強調，他與葉林傳不熟識，雙方只有一面之緣，葉要介紹誰入黨，申請名單之中誰有無犯罪紀錄，自己怎可能知道，「不可以牽拖啦！」

吳敦義指出，「我不能講哪個議員不要挺我」或「他要吸收誰入黨我怎麼知道」。

由於傳出含萬少丞在內，共有三○七人一同申請入黨，其介紹人來自台北市的民代系統，除了葉林傳，稍早北市議員陳重文、應曉薇也被點名。陳重文則自清，萬少丞不是他選區的人，他也沒介紹人入黨；應曉薇也指出，黨中央應有介紹人名字，應該公開，不該放任莫名其妙亂栽贓。最後則是由周玉蔻揭露萬少丞介紹人為葉林傳服務處主任黃秀玲。

胡文琦表示，已將萬少丞的入黨申請原件及入黨費二百元退回區黨部，不會讓萬少丞入黨，回應社會輿論期待；黨中央也通令各地黨部嚴審，了解申請入黨者是否有違廉能條款。

國民黨秘書長莫天虎表示，對於介紹人不會追究，中央黨部也不可能故意釋放這種消息要鬥誰，目前就是秉持基本作業原則去做，希望所有介紹人介紹真正想入黨的人入黨。