黨產會委員： 救國團曾受知青黨部指導

2017-02-08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會將於二月廿四日召開聽證程序，對救國團是否為國民黨附隨組織做認定。黨產會委員昨指出，據國民黨史資料，救國團是在國民黨推動下成立，也接受知識青年黨部的指導，將在聽證會上釐清救國團之「人事、業務、財務」，是否曾受國民黨所控制。

黨產會委員表示，一九五二年國民黨中央改造委員會會議紀錄提及，籌組中國青年反共救國團的原則，其定位「屬於政府」，但「本黨以黨團方式領導其活動」，團名要稱為「中國青年反共先鋒隊」或「中國青年反共抗俄救國團」，有待總裁親自核定。事後，蔣介石批示「青年反共救國團可也！」

蔣經國是首任主任

同年十月，救國團正式於台北中山堂成立，由時任國防部總政治部主任的蔣經國擔任第一任救國團主任。

根據當年「中國國民黨中央直屬知識青年黨部領導中國青年反共救國團大專學校支隊工作實施要點」之規定，救國團支隊須向知識青年黨部報告工作狀況，或遴選優秀團員入黨，支隊各組組長以青年黨部總幹事兼任為主。

黨產會委員強調，救國團隸屬國防部總政治部的政府機構，為了學校管理上便利，當年規定高中學生一律得參加救國團，救國團各級隊部幹部，只要是中隊長以上，皆由黨國進行遴選核派。

黨產會發言人施錦芳說，從歷史脈絡看來，細說從頭和國民黨脫離不了關係，黨產會已調閱政府官方資料、國民黨史文獻調查，聽證會召開時，將請救國團陳述說明、提供資料。