查救國團 黨產會邀史學者聽證
〔記者楊淳卉、陳炳宏、林良昇／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會將於二月廿四日，於張榮發基金會召開「救國團是否為國民黨附隨組織」聽證程序，黨產會委員表示，廿四日除邀救國團及國民黨等當事人、利害關係人出席外，還將邀歷史、政治史學者出席陳述，但暫不邀證人出席；將待第二次聽證會時，才邀證人出席。
針對廿四日的聽證會，救國團昨天表示，將會全力配合黨產會相關要求，至於出席名單，目前還沒確定。
救國團：還沒確定24日出席名單
國民黨行管會主委邱大展昨晚受訪時則說，目前還未收到黨產會通知，若黨產會有通知，也要看通知上給國民黨定位的「角色」是什麼，才會決定是否列席說明，但根據相關資料，國民黨和救國團早已無任何關係，包含財務、人事皆是如此。
黨產會委員昨天指出，此次聽證會爭議點為「救國團與國民黨的關係」，將從救國團出身前後的歷史資料，認定救國團是否符合黨產條例「附隨組織」定義。由於救國團歷史悠久、組織複雜，黨產會勢必會再開第二次聽證程序。
黨產會發言人施錦芳昨表示，聽證會將請學者專家釐清救國團是否曾受國民黨實質控制人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制之附隨組織。黨產會近期也將公開初步調查報告。
黨產會委員指出，從黨產會近日調閱黨史資料來看，救國團當年就是國家花錢成立的機構，而當時的團長與首任主任，即是時任國民黨總裁的蔣介石及其子蔣經國。這個國家花錢成立的機構，獨立成為社團法人後，其名下資產竟累積高達五十三億元，「錢到底從哪裡來？」
黨產會委員：資產53億 錢哪裡來
該委員並說，根據行政院黨產小組二○○七年的調查，救國團名下共有不動產一百五十一筆，包括土地五十三筆、面積三萬多平方公尺，依當時公告土地現值總額，價值高達六．九七億元，名下建物九十八筆，總面積也達十萬多平方公尺，「救國團名下那麼多土地和建物，到底怎麼來的？」救國團應證明這些不動產是合法取得。
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