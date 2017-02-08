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過境墨國遭拘？ 故宮院長︰簽證問題

2017-02-08

〔記者蘇芳禾、彭琬馨／台北報導〕國立故宮博物院珍品首度赴美國休士頓展出，蔡英文總統一月過境時也特別前往觀賞。但去年十月故宮院長林正儀準備從歐洲前往美國出席開幕活動，中途過境墨西哥時，竟傳出遭到墨西哥海關拘留。對此，林正儀澄清表示，不算是拘留，只是沒有墨西哥簽證，所以需要航空公司的人來帶，「不是刻意要刁難我們，很多亞洲人都這樣。」

林正儀說明，墨西哥機場各航廈沒有相連，所以轉機必須先入境，「我們沒簽證，就不讓我們進去」，後來請外交部和外館幫忙。林指出，他不算是被拘留，只是處理轉機的過程，要請航空公司的人來帶，最後是開車載他到另一個航廈。

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  • 故宮院長林正儀客串導覽員，向媒體介紹展品。（資料照，記者曾迺強攝）

    故宮院長林正儀客串導覽員，向媒體介紹展品。（資料照，記者曾迺強攝）

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