國人赴美快速通關 時程未定

2017-02-08

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣去年四月加入美國「全球入境計畫」（Global Entry），未來台灣旅客若事先辦理通關，就可省下排隊通關時間，透過專用通道入境美國。外交部昨表示，台美目前正在進行軟硬體系統整合，上路時間尚未確定。

至於美國總統川普的移民禁令是否會影響此計畫，外交部回應，快速通關系統與移民政策是兩回事。

台灣與美國去年四月簽署「台美發展國際旅客便捷倡議合作聯合聲明」，使台灣繼英國、德國、荷蘭、巴拿馬、南韓及墨西哥之後，成為全球第七個、亞洲第二個加入美國「全球入境計畫」的國家。

外交部當時表示，協議簽署後約需六到八個月才能正式上路，惟距今已超過八個月，仍只聞樓梯響。北美司司長薛美瑜昨表示，進度的確比預期長，主要是因系統建置的技術面問題，以及國內機關權責分工仍需協調，但目前包括Global Entry申請網頁、外國人入境的自動通關查驗系統（e-gate）及台美雙方電子系統的連結等，都在積極進行當中。