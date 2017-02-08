| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

國人赴美快速通關 時程未定

2017-02-08

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣去年四月加入美國「全球入境計畫」（Global Entry），未來台灣旅客若事先辦理通關，就可省下排隊通關時間，透過專用通道入境美國。外交部昨表示，台美目前正在進行軟硬體系統整合，上路時間尚未確定。

至於美國總統川普的移民禁令是否會影響此計畫，外交部回應，快速通關系統與移民政策是兩回事。

台灣與美國去年四月簽署「台美發展國際旅客便捷倡議合作聯合聲明」，使台灣繼英國、德國、荷蘭、巴拿馬、南韓及墨西哥之後，成為全球第七個、亞洲第二個加入美國「全球入境計畫」的國家。

外交部當時表示，協議簽署後約需六到八個月才能正式上路，惟距今已超過八個月，仍只聞樓梯響。北美司司長薛美瑜昨表示，進度的確比預期長，主要是因系統建置的技術面問題，以及國內機關權責分工仍需協調，但目前包括Global Entry申請網頁、外國人入境的自動通關查驗系統（e-gate）及台美雙方電子系統的連結等，都在積極進行當中。

廣告
  • 外交部北美司司長薛美瑜表示，關於台灣加入美國全球入境計畫，相關系統正在建置中。（記者呂伊萱攝）

    外交部北美司司長薛美瑜表示，關於台灣加入美國全球入境計畫，相關系統正在建置中。（記者呂伊萱攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 全球入境計畫 自動通關
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤雞腿紫蘇梅
藥膳番茄排骨湯
義式塔香炒野菇
法式吐司完美煎法！
轉寄

標題：國人赴美快速通關 時程未定


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月8日‧星期三‧丁酉年正月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.