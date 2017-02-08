蔡︰堅守台灣製造、產業立國

2017-02-08

〔記者張菁雅／台中報導〕智慧機械推動辦公室昨日在台中舉行啟動儀式，蔡英文總統出席致詞表示，這一天成為台灣走向工業4.0重要里程碑，她期許該辦公室完成三項任務，即建立機械人才養成網絡、加速產業研發創新腳步、協助業者打造自有品牌。

打造工業4.0 智慧機械推動辦公室成立

總統強調，工業4.0是台灣不能錯過的機會，「如果我們要堅守『台灣製造』、堅持『產業立國』，如果我們要創造更多高品質的就業機會」，智慧製造就是一條非走不可的路。

蔡總統表示，她期許該辦公室完成的第一個任務就是在現有產學合作基礎，打造更全面的機械人才養成網絡，一方面讓學生及早熟悉數位化、智慧化產業技術與市場趨勢；另一方面，藉此支持企業建立在地人才庫，同時讓資深員工有回學校進修的機會。

三大任務 蔡期許加速產業研發創新

總統也說，第二個任務是整合政府、研究機構與法人資源，加速產業研發創新腳步，在高階零組件、整機系統與應用服務項目，逐漸實現進口替代目標，鼓勵各領域廠商導入自動化、智慧化製程，在加工能力與產品品質做出關鍵性突破。此外，政府推動的航太、生醫、半導體等產業在智慧製造軟硬體將有多元、更嚴格的需求，這些既是挑戰，也是本土機械廠商的機會，可以預期台灣機械產業內需市場會持續成長。

對於智慧機械推動辦公室的第三個任務，總統說，要協助業者擴充展示和銷售的管道。除了與台中市政府合作，充實台中地區的商展中心，也要與經濟部、外貿機構共同拓展海外通路。更重要的，要引進工業設計和行銷資源，協助業者打造自己的工具機或零組件品牌。

總統強調，政府有決心，她相信無論是生產螺桿、刀庫、控制器或是工作母機的機械業者，大家也都有很強的決心，要走向創新、走向智慧化、走向品牌。

李世光︰人才培育、新南向是重要工作

經濟部長李世光表示，新政府上任後將智慧機械列為五大產業創新研發計畫之一，規劃台中為智慧機械之都，並將智慧機械推動辦公室設在台中，由經濟部次長沈榮津擔任執行長，這是中央部會與地方政府整體合作，未來包括人才培育、新南向政策整合等都是重要工作。