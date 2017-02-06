訂遊戲規則 國民黨今首度開會
2017-02-06
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉出現五強宣布競逐的場面，多位參選人質疑黨主席選舉合格黨員連署門檻等相關問題，國民黨今將召開主席選舉擬參選同志座談會第一次會議，討論連署門檻、民調、辯論會等事項，由國民黨秘書長莫天虎主持。
此次選舉除了尋求連任的黨主席洪秀柱外，還有前副總統吳敦義、國民黨副主席郝龍斌、前副主席詹啟賢及前立委韓國瑜投入參選，堪稱國民黨史最激烈的主席選戰。外界也關注前主席、前總統馬英九的支持意向，馬昨天前往北市指南宮參拜時被問及此事，他回答說，還沒有登記，還不知道。
對於此次黨中央主辦選務，吳敦義、郝龍斌及詹啟賢都很有意見，日前也分別對必須繳交三％合格黨員連署書提出質疑。國民黨中央則認為，三％連署門檻是全代會通過，要廢除也需全代會廢除，所以這次選舉不可能廢除。
但黨中央認為，重複連署書的認定可以有放寬空間，都可以討論，黨中央將在今天下午二時舉行黨主席選舉擬參選同志座談會第一次會議，由莫天虎主持，會將黨主席選舉相關的「遊戲規則」仔細討論，包含是否加入民調、辯論會都是討論重點，避免「制度不公」的相關質疑。
有意參選的五陣營都將有人與會，據了解，除了韓國瑜將親自出席外，詹陣營則派出兩位熟悉黨務的資深幕僚；郝陣營則派出國民黨前黃復興黨部書記長胡筑生、前北市黨部主委潘家森；吳陣營由國民黨中常委江碩平、姚江臨代表與會。
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