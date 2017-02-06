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吳︰黨魁選舉若不公不義 就影響團結

2017-02-06

〔記者羅添斌、呂伊萱、黃淑莉／綜合報導〕國民黨主席選舉多強爭霸，儘管有基層黨員希望有意參選者可以整合，但各陣營參選態度仍然堅定。對於整合問題，參選人之一、前副總統吳敦義昨受訪時說，他從未講過整合沒有困難，這要看因緣聚合，因緣成熟才有機會，不能強求。他並強調，只要選舉是公開、公正、公平，就不會影響黨內團結，最怕的就是，若選舉有不公不義，這樣就會影響黨內團結。

吳出席陸官同學會

對於黨內最大票源黃復興系統，先前傳出有可能都會流向黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌陣營，但近日也傳出有部分退將團體轉而支持吳敦義的訊息。吳敦義昨就受邀出席陸軍官校正四十三期同學會，尋求退將及退伍軍人的支持。

針對其他參選人屢次質疑選務，洪秀柱昨則強調，將進行一場公平公正公開的選舉，希望建立制度，讓國民黨東山再起，因「台灣不能沒有中國國民黨」。

洪郝相遇幾無互動

洪秀柱昨天一日趕場六攤活動，包括印尼、緬甸、越南及寮國歸僑春節團拜餐會，及江蘇、貴州同鄉會活動。在貴州同鄉會的場子，洪並與郝龍斌強碰，還有鄉親舉杯對著郝高喊「主席好！」現場氣氛微妙尷尬，會場雖不大，但洪、郝幾乎零互動，眼神也少有交集，僅短暫共同舉杯。

洪致詞時表示，每位國民黨主席候選人「都是人才」，很高興看到郝龍斌勤跑基層，畢竟「哪有競選的人懶懶躺在家裡」。

詹赴朝天宮上香

另一位黨主席參選人、前副主席詹啟賢昨則前往雲林北港朝天宮上香祈福，他說此次參選起步晚，但經過這幾天到基層後愈來愈有信心，對黨主席選舉除了輸贏，也希望看到國民黨選後的團結及整合，才能幫台灣承擔起責任。

詹啟賢重申，他不能選擇階段性戰場，必須要一路打到底，讓國民黨重新執政，所以除參選黨主席，二○二○年總統大選他也不會缺席。

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  • 國民黨主席參選人洪秀柱、郝龍斌昨在貴州同鄉會活動中強碰，現場氣氛微妙尷尬，洪、郝幾乎零互動，眼神也少有交集，僅短暫共同舉杯。（記者呂伊萱攝）

    國民黨主席參選人洪秀柱、郝龍斌昨在貴州同鄉會活動中強碰，現場氣氛微妙尷尬，洪、郝幾乎零互動，眼神也少有交集，僅短暫共同舉杯。（記者呂伊萱攝）

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