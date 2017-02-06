修正關中版本 國民黨團將提對案

2017-02-06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕年金改革修法草案最快三月將送立法院審議，立法院朝野黨團視此為下會期重大議題，國民黨團特成立年金改革小組因應，擬研議彙整各界意見，修正馬政府前考試院長關中主導的「關中版」改革方案後，再行提出黨版對案。

據了解，國民黨團年金小組規劃未來將召開協調會，擬請全國公務人員協會理事長李來希等代表陳述意見，對於調整所得替代率、延後退休金起支年齡等改革內容，近日也先請幕僚開始準備二○一三年馬政府「關中版」改革方案，做為未來討論方向及國民黨版的基礎。

根據關中當年所推之年改方案，年金體系採三層設計，第一層為公保、勞保、農保等整合而成的「保障年金」，作為保障國人退休所得的最低收入；第二層為「職業年金」，依退休所得進行調降；第三層是非強制性的個人帳戶式「自主年金」。至於優存利息十八％逐年調降成九％。但相關法案上屆會期送至立法院後，因軍公教反彈聲浪大，法案無限期延宕不了了之。

關中版年金體系採三層設計

有鑑於民進黨政府推動年改勢在必行，國民黨團也成立年金小組因應，並由黨團首席副書記長林為洲擔任召集人，小組成員包含藍委曾銘宗、柯志恩、李彥秀、呂玉玲四人出任。

國民黨團書記長王育敏表示，年金改革是本會期重點，年改小組已與智庫持續密切合作，屆時考試院院版草案送至國會審議，年改小組將彙整各團體、智庫意見後，再提出國民黨版主張與看法。

針對民進黨團傾向不成立年金改革特種委員會，國民黨團表示贊同。王育敏說，年金改革草案應回歸各委員會落實專業審查，外交國防、教育文化、財政等與年改有關的各委員會，黨團已推舉黨內立委加入年改小組，未來可在委員會直接參與審議。

林為洲指出，成立任務型小組是黨團的新變革，小組將每週研議各年金改革版本、對應策略，或商討召開記者會事宜，各委員會藍委對此議題都可迅速交流。

「年金一定要改革！」藍委曾銘宗表示，包含退撫、公保、勞保等整個年金潛在負債高達十七兆多元，若不改年金如何永續經營，但政府溝通嚴重不足，社會也沒共識，未來改革應採漸進式，尊重軍公教團體不同意見。