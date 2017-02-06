試委不滿年改案 3月送立院仍有變數

2017-02-06

銓敘部盼最遲不超過五二○

〔記者李欣芳、林良昇／台北報導〕由馬政府提名的部分考試委員反彈蔡政府的年金改革版本，成為政府當前推動年改最大不確定因素，銓敘部長周弘憲昨表示，由銓敘部提出的公務員三項法案的立法與修法期，盼在三月份由考試院院會通過，但因考試院是合議制，須尊重試委意見，若三月不能通過，盼最遲不要超過五二○。

擔任年金改革委員會副召集人的政務委員林萬億受訪時也坦言，考試院是否在三月通過公務員版本的年金改革修法，確實是一項變數，將透過銓敘部進行溝通，盼儘量降低考試委員的疑慮。

蔡英文希望今春送交立院

對於年金改革時程，蔡英文總統昨出席台商春節聯誼活動，她在致詞時仍強調，希望今年春天將年金制度改革相關法案送交國會審議。

據了解，目前政府規劃三月份向立法院提出修法的時程不變，立院民進黨團也有心理準備，考試院若無法與行政院同步，提出修法的時間延遲太長，黨團可能自行提案，以期儘速通過相關修法。

據了解，行政院去年研商砍國民黨黨職併公職的修法時，會中研判若是協調請考試院提出修法砍黨職併公職，衡量考試委員的生態，並不容易過關，因此，有關黨職併公職的修法，決定由民進黨立委先行提案。

林萬億近日曾邀集相關部會，研商政府在公布年改版本後公教人員與勞工的相關修法，分析後續情勢演變，並將在三月份向立法院送出公教人員與勞工年改腹案的修法，會中教育部與勞動部官員都表明他們配合年改會的修法期程，沒有問題。

試院提修法若太遲 民進黨團可能提案

但林萬億受訪時坦言，試委態度是一大變數。他並強調，國家年金制度事涉複雜，不可能由考試院單獨處理，當前台灣社會對年金改革有高度期待，因此，後續的爭議，要儘量溝通。

據了解，涉及公務員十八％優存利率改革、降低退休後的所得替代率，及提高保費的法案，銓敘部將提出的三項法案及修法，一是制定「公務人員退休撫卹法」的新法，主要是鑑於「公務人員退休法」與「公務人員撫卹法」這兩項法規部分條文有重疊之處，整併後提出新法；二是修正「公教人員保險法」；三是提出「政務人員退職撫卹條例修正草案」。

雖然銓敘部將提出相關修法，規劃三月提報考試院院會通過，但部分試委醞釀自提「試委版」的修法，使考試院的修法態勢轉趨複雜化。

周弘憲說，未來銓敘部提出的上述三項法案及修法，要先提報考試院審查會通過，最後再由院會通過，這兩道程序都要尊重考試委員的意見，況且審查會通常不會只開一次。雖然期盼相關修法能在三月份院會通過，但考試院是考試委員共識決，究竟考試院院會何時能通過，他現在也無法說個準。