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回應林濁水沈富雄》陳建仁籲提年改具體可行方案

2017-02-05

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前民進黨立委林濁水及前立委沈富雄日前對年金改革方案提出批評，副總統陳建仁四日凌晨在臉書發文回應，希望能在善意批評指教之餘，更能提出具體可行良方上策，讓台灣年金改革在五至十年內畢竟全功。

盼能在10年內完成年改

林濁水說，這次年金改革之後，年輕公務員超慘。一九九六年以前的公務員不必提撥年金儲金，卻有較高的所得替代率；而年金改革後，老的公務員還可以繼續領那麼多，年輕公務員開始繳納八％或更多的年金提撥，到他們要退休時，國庫已經沒錢了，有可能領不到錢。等於用未來的下一代來讓上一代的人養尊處優。他質疑年金改革委員會召集人陳建仁，「你作為一個教徒，你的方案可以這樣嗎？」

沈富雄日前投書，建議常用手繪圖解釋年金的陳建仁，接著可以畫「泥牛入海」圖，意指卅五歲以下年輕人有關保費一去不回的焦慮，以及「竭澤而漁」圖，反映部分公教人員不見池乾不掉淚的頑強。

陳建仁表示感謝兩位大老的用心良苦，更感謝他們對年金改革的大力支持。他們對於改革的幅度太小、期程太長感到焦慮和憂心；對於年輕公教人員的負擔和權益，也展現了悲天憫人的博愛胸懷。

陳建仁也希望，兩位博學廣識的大老，無論是「搶救年金破產危機」，或是「建立全民年金新制」，都能在善意批評指教之餘，更能提出具體可行的良方上策，讓台灣的年金改革，能在五至十年內畢竟全功。

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  • 陳建仁臉書回應林濁水與沈富雄針對年金改革的批評。（取自陳建仁臉書）

    陳建仁臉書回應林濁水與沈富雄針對年金改革的批評。（取自陳建仁臉書）

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